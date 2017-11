Tratează durerea de cap cu remedii naturale

Nu contează dacă suntem la muncă, la o ședință sau la un eveniment important! Durerea de cap poate să apară în orice moment, ea putând fi însoțită de durere de ochi, oboseală, senzație de greață etc., simptome care ne împiedică să ne concentrăm la ce trebuie să facem.



Există mai multe motive pentru care apare durerea de cap – schimbările de temperatură, stresul, afecțiunile – sunt cele mai comune cauze.



Durerea de cap este extrem de neplăcută, dar ea poate fi ameliorată, temporar, cu ajutorul pastilelor. Însă ce zici de remediile naturale? Ele sunt mult mai eficiente, iar rezultatele pe care le oferă sunt lungă durată.

Iată câteva dintre ele:



Bea mai multe lichide

Deshidratarea poate fi cauza durerii de cap. Așadar, este important ca organismul și, implicit, creierul să fie hidratați. Bea un pahar cu apă pe oră. Vei observa cum durerea de cap va dispărea.



Folosește comprese calde sau reci

Durerea de cap poate fi cauzată de presiunea pusă pe nervii cerebrali. Prin aplicarea unei comprese calde răspândești presiunea iar fluxul sangvin va ajunge la celulele cerebrale, reducând durerea de cap. În mod similar, compresele reci pot fi folosite pentru eliberarea tensiunii musculare.



Bea ceai de mentă

Ceaiul de mentă are efect relaxant asupra vaselor de sânge de la nivelul creierului, ameliorând durerea de cap. Bea o ceașcă de ceai de mentă când te doare capul.



Masează fruntea și tâmpla cu ulei esențial de cuișoare

Uleiul esențial de cuișoare este un remediu excelent pentru combaterea durerii de cap – are proprietăți antiseptice și anestezice. Tot ce trebuie să faci este să masezi tâmplele și fruntea cu 2-3 picături de ulei esențial de cuișoare. Repetă tratamentul de trei ori pe zi.



Bea ceai de ghimbir

Ceaiul de ghimbir are proprietăți antiinflamatoare, având capacitatea de-a trata durerea de cap. Prepară ceaiul: pune într-o ceașcă apă fierbinte și câteva fire de ghimbir proaspăt ras, las-o acoperită două minute, apoi strecoară băutura. Ceaiul se bea cald.