Ce spun astrele azi, 23 noiembrie

Berbec

Se poate ca la un anume moment, peste zi, sa aveti impresia ca toate demersurile pe care le initiati astazi sunt sortite esecului. Acest lucru poate fi periculos, pentru ca va poate duce usor pe panta depresiei. Unele zile pot fi mai putin reusite decat altele, insa treptat, cu rabdare, lucrurile se pot rezolva, pot evolua spre bine, asa cum doriti. Aveti mare grija la toate deciziile ce tin de finante, pentru ca este vorba despre un domeniu mai susceptibil a cauza probleme astazi. Nu va implicati in dispute legate de finante si nu va angajati in cheltuieli semnificative. Faceti-va mai mult timp pentru a vi-l petrece cu famili si copii.



Taur

Climatul astral nu va fi favorabil starii de sanatate. Va veti simti slabiti si fara chef de activitate, ba chiar cu o usoara tendinta de depresie, ceea ce va sta in calea obtinerii unor rezultate satisfacatoare pentru demersurile pe care le veti initia. Stabiliti-va tinte precise si evitati sa faceti mai multe lucruri deodata. Evolutia profesionala nu va fi deloc favorizata, deci este indicat sa pastrati un profil cat mai putin vizibil si sa asteptati momente mai propice pentru a va pune in evidenta. Nu va bazati deloc pe noroc astazi, ci doar pe propriile forte, in tot ceea ce veti intreprinde. Vitalitatea crescuta si tonusul ridicat vor sta la originea unei viziuni mai optimiste despre viata, in general.



Gemeni

Intuitia de care veti beneficia astazi va va ajuta sa dati de capat multor probleme care ar putea sa va puna in dificultate, precum si sa gasiti solutiile cele mai potrivite. Fiti bucurosi ca lucrurile va merg bine, ca sunteti printre cei norocosi, capabili sa faca fata cerintelor. Nemultumirile constante s-ar putea sa faca soarta sa se intoarca impotriva voastra, numai pentru a va demonstra ca se poate si mai rau. Planul financiar va fi favorizat, insa nu pana intr-atat incat sa va permiteti sa fiti neatenti sau nechibzuiti in investitii si cheltuieli. In familie domina, in general, intelegerea; va veti putea bucura de o atmosfera calda, placuta.



Rac

Daca veti reusi sa purtati o conversatie calma in familie, fara ca lucrurile s-o ia razna, atunci puteti spune ca ati indeplinit ceva important pe ziua de azi. Se anunta tulburari nu doar in plan personal, ci si in plan profesional, cu discutii aprinse legate de diverse teme, despre care se pare ca nimeni nu are aceeasi parere ca si voi. Sau poate sunteti voi putin cam prea intransigenti. Veti simti ostilitate din partea unora dintre colegi; ar trebui sa fiti ingrijorati, chiar sa va luati unele masuri de precautie impotriva stresului suplimentar. Singuratatea poate deveni mai mare pentru cei singuri. Anumite legaturi se pot rupe. Ideea este s-o luati inaintea evenimentelor si sa preveniti ceea ce poate fi prevenit.



Leu

Amestecul sentimentelor in viata profesionala va poate cauza serioase probleme pe ziua de astazi, asa incat ar fi recomandabil sa va tineti departe de astfel de ispite. Aveti grija caci, in plan profesional, sunteti chemati sa actionati, si nu sa reactionati. Evitarea indatoririlor domestice va duce, in mod cert, la crize in familie, de aceea ar fi mai bine sa luati voi unele initiative in acest sens. Afacerile nu vor avea de suferit, dar nici nu veti avea parte de cine stie ce castiguri. Multumiti-va pe moment, cu aceasta stare de normalitate! Relationarea cu prietenii va fi OK, mai ales daca impartasiti puncte de vedere similare si interese comune; veti avea parte chiar de intalniri foarte placute, pe parcursul zilei.



Fecioara

Este foarte posibil sa va confruntati, astazi, cu probleme de sanatate determinate de excese - oboseala excesiva, alimentatie irationala, efort prea sustinut, etc. In plan profesional, va trebui sa fiti foarte abili pentru a manevra lucrurile in directia pe care o doriti. In a doua parte a zilei, exista posibilitatea de a va confrunta cu un incident neasteptat, care va va pune la incercare atat fizic cat si emotional. Va fi un element de stres in plus caruia va trebui sa-i faceti fata. Astrele arata ca este o zi in care ar fi bine sa va ganditi, dar si sa luati masuri pentru a face o reinnoire, pentru a schimba ceva din rutina vietii voastre.



Balanta

Ajutorul, in aceasta zi, va veni de la cineva recent cunoscut, care va va pune in contact cu persoanele potrivite, pentru a va rezolva problemele. Aveti grija ca, in relationarea cu cei din jur, sa fiti cat mai flexibili si sa evitati, pe cat posibil, situatiile delicate, complicate. Instinctul va indeamna sa optati pentru ceea ce e mai simplu, mai usor de rezolvat, de realizat. Este o atitudinte inteleapta, insa nu intotdeauna posibila. Atunci cand sunteti prinsi in corzi, cel mai bine este sa fiti calculati si sa gasiti modalitatea de a iesi cat mai putin prejudiciati. Investitiile nu vor fi nicidecum favorizate pe parcursul zilei de astazi.



Scorpion

Norocul va fi de partea voastra astazi si veti avea succes in numeroase demersuri pe care le veti initia. Chiar si in cele mai indraznete si riscante, lucrurile se pot intoarce, in ultimul moment, in favoarea voastra; avantajul, din acest punct de vedere, este de partea voastra. Totusi, daca nu vreti ca stresul sa va copleseasca, ar fi mai bine sa nu va asumati riscuri inutile. Castigurile banesti vor fi favorizate astazi. Aveti grija sa nu va manifestati prea afectati la remarci de insemnatate minora, sa nu faceti din tantar armasar, fiindca este posibil ca lucrurile sa se precipite, de aici, intr-un mod destul de neplacut.



Sagetator

Daca simtiti nevoia, nu ezitati sa va satisfaceti mici capricii la care va ganditi de mai multa vreme. Nu este cazul sa exagerati insa, din cand in cand, este bine sa va mai ganditi si la voi insiva, nu doar la cei din jur. Discutiile cu o persoana apropiata voua ar putea sa va faca extrem de bine, asa ca nu ezitati sa va deschideti sufletul si sa va spuneti pasurile. Problemele din planul profesional vor putea fi rezolvate numai printr-o colaborare stransa cu partenerii de echipa. Chestiunile financiare vor cunoaste o serie de tranzactii fructuoase, pe care trebuie sa aveti grija sa le mentineti astfel, pana la final. Evolutiile zilei de astazi va indeamna sa fiti ceva mai circumspecti ca de obicei.



Capricorn

Noi oportunitati vi se deschid in fata si exista un climat propice pentru a face schimbari, in ceea ce priveste stilul de viata sau activitatea de zi cu zi. Hotararile pe care le veti lua in aceasta privinta trebuie, insa, bine documentate, pentru ca, mai apoi, sa nu va para rau de pasul facut; mai ales daca este vorba despre hotarari cu consecinte vitale, acest sfat este cu atat mai important. Astrele va surad in privinta vietii voastre amoroase; aveti sansa sa va consolidati relatia de cuplu sau sa intrati intr-una, daca doriti acest lucru. Persoanele din jurul vostru se vor arata foarte suportive, ceea ce va da o stare de bine, de incredere in sine. Tineti cont de sfaturile pe care le veti primi.



Varsator

Avand in vedere turbulentele astrale care se intrevad la orizont, ar fi mai bine sa lasati pe mai tarziu, deciziile cu impact major asupra vietii voastre. Trebuie sa fiti pregatiti si pentru situatia in care lucrurile sa nu va iasa deloc asa cum ati dorit, chiar daca le-ati planificat, cu atentie, cu mai multa vreme in urma. In plan profesional, este necesar sa va puneti prioritatile in ordine, astfel incat sa puteti face fata solicitarilor zilei de astazi. Pe plan personal, incercati sa ganditi lucrurile in functie de desfasurarea lor; nu fortati evolutiile, ci interveniti cat mai prompt, in functie de fiecare context in parte. Implicati pe toti cei interesati in deciziile pe care le veti lua.



Pesti

Orarul foarte incarcat al zilei va poate face sa uitati de bunele obiceiuri pentru o viata sanatoasa. Nu faceti aceasta greseala, pentru ca s-ar putea sa va confruntati cu unele consecinte nedorite. Exista riscul unor dezechilibre in relatiile familiale, care pot fi insa evitate printr-o comunicare deschisa si un interes maxim in aplanarea situatiilor conflictuale. Nu este o zi favorabila pentru a pune bazele unei relatii sentimentale serioase, de durata, asa ca nu va faceti iluzii in aceasta privinta. In plan profesional, se cer eforturi mai intense, mai ales daca doriti sa accedeti, intr-un viitor oarecare, pe o pozitie ierarhic superioara.