VIDEO. „Peste Prut, la răsărit”. A fost lansat cântecul dedicat unirii Basarabiei cu România

La o săptămână de la lansarea videoclipului piesei, „Peste Prut, la răsărit” a devenit foarte popular, fiind vizionat de 32 mii de utilizatori pe YouTube.





„Acest cântec reprezintă dorinţa noastră de a crea măcar o punte muzicală între două pământuri, care sunt de fapt unul şi acelaşi. Ideea s-a născut de la noi, de la prietenia noastră, aşa ne-am dat seama că vrem să facem un proiect împreună”, a declarat Paul Ananie, autorul proiectului, potrivit Radio Chișinău

Veniţi din colţuri îndepărtate ale ţării, Maramureş, Argeş şi Basarabia, cei trei artişti sunt uniţi de ideea reunificării naţionale.

„Până la acest cântec, nu am înţeles pe deplin această durere. Abia după ce am interpretat versurile am simţit ce au avut în suflete acei români frumoşi, care au fost despărţiţi de ţara mamă. Prin acest cântec am învăţat şi experimentat şi noi multe trăiri sufleteşti şi sperăm ca şi publicul să fie în sentimentul nostru”, a adăugat Paul Ananie.

Cântecul are un videoclip realizat în ţinuturile frumoase ale Argeşului şi este un dar pentru românii de pretutindeni, precizează sursa citată.