Pavel Filip, despre angajamentele față de UE: Ceea ce trebuie să facem este să ne vedem deciși de treabă și să nu plecăm urechea la tot felul de aventurieri politici

Finanțarea de către UE a proiectelor de infrastructură din țara noastră ne va permite să avem, în fiecare an, o creștere economică de cinci la sută. Declarația a fost făcută de premierul Pavel Filip, într-un interviu pentru Moldpres.

Potrivit prim-ministrului, Uniunea Europeană va privi cu mai multă atenție și va aloca mai multe fonduri către cei care fac sacrificii și implementează reforme în acord cu principiile comunitare, iar conform recomandărilor Parlamentului European este firesc ca statele care au făcut o opțiune clară pentru Europa să beneficieze de mai mult sprijin.



”Investițiile sunt vitale pentru consolidarea creșterii în țările noastre. Am promovat obiectivul ameliorării infrastructurii de transport care conectează Republica Moldova la rețelele europene de transport și vrem ca Europa să investească mai mult în această zonă. Resursele interne sunt limitate, iar aceste mecanisme de finanțare ar însemna proiecte de infrastructură, de exemplu, care să ne permită să creștem în fiecare an cu peste 5%”, a spus premierul.



Mai mult, în contextul summit-ului Parteneriatului Estic, care va avea loc în această săptămână, Pavel Filip a declarat că propunerile Parlamentului European nu se vor reflecta neapărat în ceea ce va fi discutat la summit, dar ele vor reprezenta o agendă ambițioasă pentru anii următori, pe care Guvernul o va susține.



”Sper ca în anii următori să facem progrese care să ne permită să avem o discuție aprofundată despre teme precum: acces la uniunea energetică, digitală și la Spațiul Schengen; mai multe șanse de a beneficia de avantajele pieței unice; racordarea la rețelele europene de transport; parteneriate în zona industrială, participare crescută la programele comunitare și în agențiile UE, mai multă cooperare în domeniul securității; tarife preferențiale, internet de mare viteză și eliminarea tarifelor de roaming. Ce trebuie să facem noi este să ne vedem deciși de treabă și să nu plecăm urechea la tot felul de aventurieri politici. Cu cât mai rapide sunt progresele pe care le facem, cu atât mai repede se vor vedea efectele pozitive și cu atât mai mari vor fi beneficiile. În limbajul europenilor, principiul care operează este „more for more”. Ca şi Guvern, prin muncă zi de zi, noi vom continua să ducem Republica Moldova tot mai aproape de UE”, a mai spus Filip.