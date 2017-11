Ce spun astrele azi, 22 noiembrie

Berbec

Este foarte posibil ca astazi sa fie o zi pe care sa o dedicati prietenilor apropiati. Poate cel mai bun prieten are nevoie de un sfat sau pur si simplu de cineva cu care sa stea de vorba. Este recomandabil sa va faceti timp pentru asta, pentru ca, asa cum dvs aveti nevoie sa va simtiti apreciati, tot astfel si ceilalti simt aceasta nevoie si nu este bine sa-i faceti sa simta ca nu sunt destul de importanti pentru dumneavoastra. Sau poate veti intalni un prieten vechi si veti avea multe sa va spuneti, asa ca timpul va trece repede. Tensiunile zilei se vor datora, in primul rand, lipsei de timp pentru atingerea tuturor obiectivelor stabilite; o mai buna organizare, prioritizarea actiunilor, ar putea fi de ajutor.



Taur

Interlocutorii parca sunt picati de pe alta planeta, vorbiti limbi total diferite. Ori ei nu inteleg despre ce e vorba, ori nu reusiti dvs sa va faceti intelesi ori ceva va scapa in momentul de fata! Nu veniti cu idei preconcepute si fiti deschisi la minte! Poate ar fi bine sa lasati lucrurile sa mearga de la sine, uneori se pot rezolva astfel. O abordare sistematica si logica a lucrurilor poate sa va ofere o perspectiva mai obiectiva si sa va ajute in luarea unor decizii mai bune pe viitor. Supraestimarea obiectvelor poate duce la rezultate sub cele asteptate, ceea ce poate crea tensiuni; asa ca stabiliti-va obiective pe ca sa le puteti atinge.



Gemeni

Profesional, este important sa colaborati, iar in acest context astral, mai mult ca de obicei, este important sa colaborati cu cei din jur pentru atingerea obiectivelor comune. Auspiciile sunt favorabile pentru o evolutie profesionala mai buna, insa greselile se platesc si s-ar putea sa trageti ponoasele mult timp, daca gafati la modul stupid in aceste momente. Buna dispozitie si ideile interesante vor atrage pe multi in preajma voastra, asa ca nu trebuie sa va temeti ca ati putea ramane singuri astazi. Este posibil chiar sa aveti parte si de foarte multe intreruperi in timp ce lucrati, asa incat veti tanji dupa putina pace si liniste. Rezervati-va si putin timp pentru voi, ca sa va adunati!



Rac

Incercati sa vedeti partea plina a paharului, frumusetea vietii si nu lucrurile urate; bucurati-va de clipa de fata, pentru ca nimeni nu stie ce aduce viitorul si merita sa ne gandim doar la lucruri care ne fac fericiti. Stimulati-va oricum puteti opimismul, caci numai astfel veti putea merge inainte asa cum trebuie. Exersarea mintii in rezolvarea diverselor chestiuni poate fi o provocare si o distractie in acelasi timp, un mod de a va petrece timpul intr-o maniera stimulanta si productiva. Ziua de astazi ar putea sa va remonteze psihologic pentru o lunga perioada de timp, daca veti sti sa profitati asa cum trebuie de oportunitatile oferite.



Leu

Luarea deciziilor in comun se va dovedi mult mai simpla, chiar daca nu vor lipsi carcotasii; schimbul de idei se dovedeste a fi constructiv si pot sa se intrevada mai usor noi posibilitati. Respectati limitele functiei pe care activati, pentru a nu ajunge sa actionati sau sa spuneti ceva gresit. Incercati sa ramaneti cat mai obiectivi si sa nu va pierdeti in detalii. In cazul in care ajungeti la un punct mort, luati o pauza ca sa va limpeziti mintile. Este cel mai intelept lucru pe care-l puteti face. Nu va incapatanati sa retineti sau sa rezolvati totul deodata! Notati pe o hartie ca sa nu uitati nimic si mai lasati si pe maine ceea ce nu este atat de urgent!



Fecioara

Avand in vedere dispozitia in care va aflati, nu este recomandabil sa faceti nici un fel de promisiuni nimanui. Nu ati vrea sa va dezmintiti si sa dezamagiti pe careva. Mai bine lasati sa treaca aceasta zi si reevaluati lucrurile maine. Sunt sanse mari sa dati un randament mult mai bun astfel. Nu este intelept sa va stabiliti obiective nerealiste, pentru ca frustrarile nu vor intarzia sa apara. Sunteti destul de instabili emotional, astfel incat, chiar si atunci cand pare ca lucrurile au luat o turnura corecta, deraierile de la normal se pot produce ca din senin. Spre seara, este important sa va descarcati de toate grijile, de toate tensiunile, si sa va bucurati de momente linistite intr-o atmosfera care sa va priasca.



Balanta

Se pare ca va fi o zi in care veti avea mai multa incredere in propriile forte, veti dovedi mai multa putere de convingere in tot ceea ce veti spune si veti face. Ba chiar, in anumite imprejurari, ati putea deveni oarecum agresivi in a vai sustine punctul de vedere. Veti avea insa dreptate, de multe ori lucrurile vor merge exact asa cum vi le-ati planificat. Daca faceti sport, faceti cu masura; nu incercati, de prima data, sa bateti cine stie ce recorduri, pentru ca va puteti face rau voua insiva. La fel si in privinta proiectelor pe care le veti initia pe parcursul acestei zile; nu va grabiti, luati totul pas cu pas, si lucrurile vor merge ca pe roate. Starea de sanatete va fi, in general, buna, fara probleme deosebite; totusi, daca veti exagera, este clar ca organismul vostru va reactiona.



Scorpion

Sunt momente in care oricine poate simti nevoia de a se indeparta de desfasurarile obisnuite, pentru a vedea mai bine perspectivele. S-ar putea ca astfel sa scapati de sentimentele negative, de energiile negative, de tot ceea ce v-ar putea afecta la modul neplacut. Trebuie sa tratati cu cat mai multa detasare fiecare situatie in parte, astfel incat sa treceti cat mai putin afectati peste clipele mai dificile. Echilibrul interior este important si trebuie sa tineti cont de acest lucru; daca acesta este perturbat, totul se rasfrange asupra trairilor voastre personale, dar si asupra relatiilor cu cei din jur. Astazi trebuie sa aveti in vedere, mai mult ca de obicei, sa menajati sentimentele apropiatilor, mai ales in situatii mai sensibile.



Sagetator

Exista, astazi, circumstante potrivite pentru a demara noi proiecte, pentru a stabili noi oportunitati de colaborare, pentru a opera schimbari mai mult sau mai putin importante in viata voastra. Relatiile cu familia trebuie manageriate cu atentie, mai ales daca exista chestiuni delicate, ce pot cauza diverse tensiuni, pot strica echilibrul existent. Aveti grija si de sanatate. Stresul isi spune, din plin, cuvantul, iar daca peste asta mai adaugati si o dieta haotica si odihna insuficienta, riscati foarte mult sa va imbolnaviti; mentinerea unei stari fizice bune este importanta si pentru mentinerea echilibrului psihic, a unei dispozitii stabile si constructive.



Capricorn

Nu ignorati pe nimeni si nimic, nu stiti niciodata de unde apare acel ceva cu influenta esentiala, care-si va pune amprenta in mod hotarator asupra anumitor aspecte care va implica in mod direct. Socializarea este importanta, iar revigorarea unor vechi relatii s-ar putea dovedi profitabila pe viitor. Puteti chiar sa luati initiativa organizarii unei intalniri cu prietenii sau chiar cu colegii de serviciu si prietenii acestora. Niciodata nu puteti sti ce noutati ati mai putea afla astfel. Din punct de vedere sentimental, romantismul infloreste in acest cotext astral; deveniti mai volubili, flirtati mai usor. Trebuie sa va raportati mereu la situatia voastra matrimoniala din acest punct de vedere; daca sunteti singuri, aveti liber sa va desfasurati asa cum credeti de cuviinta, insa daca sunteti deja intr-o relatie, trebuie sa va ajustati comportamentul in functie de asta.



Varsator

Nu va ganditi ca sunteti plicitisiti de ceea ce faceti, analizati lucrurile din perspectiva avantajelor pe care vi le pot aduce. Nu este un moment propice pentru schimbari majore, asa incat nu ar fi deloc intelept sa ajungeti tocmai acum pe nisipuri miscatoare, facand ceva necugetat. Mai bine ganditi-va la ceva constructiv, care sa va poata aduce un plus la venituri. Tineti mai mult cont de nevoile voastre interioare, gandindu-va ca, daca voi sunteti fericiti, sunteti capabili sa-i faceti si pe cei dragi, din jurul vostru, sa simta acelasi lucru. Cineva care tine cu-adevarat la voi va va fi alaturi si va va ajuta sa depasiti cu bine momentele de dezamagire.



Pesti

Iata un sfat bine intentionat pentru ziua de astazi! Nu impartasiti chiar cu toata lumea noile idei. Dimpotriva, pastrati cat mai mult pentru voi, ca sa nu v-o ia altii inainte, mai ales daca urmariti o ascensiune sau o promovare la locul de munca. Este foarte bine ca seara sa va gaseasca intr-o stare cat mai optimista si, daca va veti asculta intuitia si veti manevra evenimentele asa cum trebuie, aveti toate sansele sa incheiati ziua intr-o nota cat mai destinsa. Este un moment potrivit pentru a va dezbara de vechi obiceiuri mai neplacute, de a indeparta elementele nefolositoare din viata voastra, care va impiedica mersul inainte.