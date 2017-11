Plahotniuc, despre ultimele acuzații la adresa sa: În spatele celor doi pușcăriași folosiți de opoziție stă FSB, care e supărat pe guvernare

Atacurile mediatice împotriva președintelui Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc, sunt puse la cale de FSB-ul rusesc. Iar drept motiv pentru astfel de ieșiri este supărarea pe eforturile guvernării de la Chișinău, care a dat în vileag schema de spălare a banilor din Rusia. Declarația a fost făcută de către liderul PDM într-un interviu pentru Ziarul Național.



”Dosarul din România este, de fapt, o plângere făcută de condamnatul Platon, în spatele căruia stă unul dintre serviciile speciale ale Federației Ruse – FSB, serviciu supărat tare pe guvernarea de la Chișinău și pe mine personal pentru faptul că în Republica Moldova instituțiile abilitate au sistat procesul spălării a peste 22 mlrd dolari SUA din Rusia și s-au apucat să investigheze acest caz, făcându-l pe larg cunoscut în întreaga lume. Chiar daca acest proces, această plângere a lui Platon este ghidată de FSB, instituțiile din România sunt obligate, când primesc o plângere, să o verifice, așa se explică acel dosar de verificare a faptelor”, a explicat Vlad Plahotniuc.



Liderul PDM atrage atenția că falsurile lansate la comanda FSB au fost preluate fără verificare de către unele instituții de presă din țară. Același lucru a fost și în cazul acuzațiilor unui alt condamnat, Vitalie Proca.



”În cazul celuilalt condamnat aflat în România, care a făcut declarații și acuzații la adresa mea, lucrurile sunt de asemenea cusute cu ață albă. Din ce au anunțat public procurorii din Republica Moldova încă un an în urmă, dacă nu greșesc, există un dosar penal în investigare unde un individ, protejat de același FSB și suspectat de organizarea tentativei de omor a lui Gorbunțov, a încercat să-l plătească pe Proca să facă aceste acuzații”.



Credibilitatea acelor acuzații este zero, consideră Vlad Plahotniuc.



”Condamnatul acesta este doar o portavoce a altor interlopi, aflați încă în libertate, care sunt în serviciul FSB-ului, care controlează unele partide de opoziție din Moldova și instituții media. Respectivul criminal nu e primul și nici ultimul idiot util în mâinile celor care vor să fenteze justiția, pentru a scăpa de răspunderea penală”.



Liderul PDM consideră că atacurile din presă în care sunt folosite persoane condamnate aduc un prejudiciu de imagine celor care le promovează.



”Eu cred că e o lovitură în credibilitatea celor care au lansat aceste teme, dar și a celor care le-au promovat. Și mă bucur că lipsa altor teme de atac la adresa PDM și a guvernării i-a adus în situația să construiască aceste falsuri cu un an înainte de alegeri. Numai bine oamenii au timp să le vadă și să înțeleagă ce stă în spatele lor. Pe de altă parte, e rău că opinia publică e obligată să asiste la aceste show-uri ale unor criminali, promovate de instituții media aservite acestora. Ca și în cazul tentativei de asasinat asupra lui Gorbunțov, care a eșuat, vă spun sigur că și tentativa de asasinat mediatic asupra mea și a PDM a eșuat”, spune Vlad Plahotniuc.