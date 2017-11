Plante care te scapă de oboseală

Extenuarea psihică sau fizică e cauzată de alimentația nesănătoasă, de somnul insuficient sau de un deficit de fier și vitamine. Ei bine, plantele medicinale te ajută să te încarci cu energie!



Ceaiul de ghimbir, energizant natural

Ghimbirul se numără printre cele mai bune surse de energie oferite de natură. Rădăcina este bogată în potasiu, zinc, calciu, cupru şi magneziu, vitaminele B6, C şi D, precum şi în uleiuri esenţiale cu multiple proprietăţi binefăcătoare. Înlătură starea de oboseală, îmbunătăţeşte circulaţia sangvină, stimulează metabolismul şi digestia. Pentru prepararea ceaiului e nevoie de o linguriţă de ghimbir ras la 250 ml de apă fierbinte. Se lasă la infuzat 10 minute. Se strecoară și se consumă îndulcit cu miere, cu adaos de suc de lămâie sau cu mentă, 2-3 căni pe zi.



Uleiul de rozmarin stimulează creierul

Rozmarinul este un stimulent bun pentru minte și trup. Uleiul esențial are o acțiune puternică asupra sistemului nervos și poate alunga stările de apatie. Pune 2-3 picături de ulei esențial de rozmarin pe un șervețel și inhalează. De asemenea, poți folosi uleiul esențial în sesiuni de automasaj. Înainte de a fi aplicate pe piele, uleiurile esențiale trebuie diluate cu o cantitate mai mare de ulei vegetal. Și ceaiul de rozmarin are efect tonic. Se prepară din 30 g de flori de rozmarin la un litru de apă fierbinte. Se lasă acoperit 10 minute, se strecoară și se beau 2 căni pe zi.



Infuzia de busuioc combate surmenajul

Frunzele de busuioc sunt un excelent agent antistres. Au rol tonic și revigorant pentru memorie. Infuzia este recomandată în caz de oboseală sau surmenaj. Este indicată în astenie și depresie. Se prepară dintr-o lingură de frunze la o cană cu apă clocotită. Se bea câte o cană după mesele principale.



Tinctura de salvie alungă astenia

Salvia este recomandată în tratarea oboselii şi a asteniei, dar şi în caz de depresie uşoară. Se prepară o tinctură din 2 linguri de plantă mărunțită la 250 ml de alcool alimentar de 70 de grade. Amestecul se păstrează într-un vas de sticlă, la întuneric, 2 săptămâni. Se strecoară și se ține la frigider. Se ia câte o linguriță de tinctură dizolvată cu puțină apă, de 3-4 ori pe zi.



Bine de știut!

Dacă vrei să fii mereu în formă, alimentele bogate în fier, precum ficatul, curmalele, stafidele, ouăle, legumele cu frunze verde-închis trebuie să se afle în topul listei de cumpărături. Consumă multe alimente bogate în fier și în vitamina C, aceasta din urmă favorizând absorbția fierului în organism. Și alunele, semințele, cerealele, fructele uscate îți dau energia de care ai nevoie.