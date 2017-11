Castanele pun sângele în mişcare

Arbore cu o longevitate uimitoare, ce ajunge la 1000 de ani, castanul îți poate fi de folos în tratarea mai multor boli, printre care reumatismul și varicele. Atât fructele, cât şi frunzele castanului intră în componenţa unor remedii cu beneficii diverse.



Tratează varicele

Datorită unei substanțe care intensifică fluxul sangvin, pe nume escină, castanul s-a dovedit a fi de ajutor în cazul varicelor, al flebitei și al ulcerelor varicoase. Poți face o tinctură din 250 g de castane cu coajă și 1 litru de alcool, pe care o lași la macerat 2 săptămâni. Strecoară tinctura într-o sticlă și ia zilnic 10-15 picături diluate în 50 de ml apă fiartă şi răcită, cel puțin o lună.



Reglează circulaţia sângelui

Graţie conţinutului redus de sodiu, castanele comestibile sunt indicate în dieta persoanelor cardiace şi a celor cu boli de rinichi. Pot fi consumate săptămânal, sub formă de piure. De asemenea, pentru cei care se confruntă cu o circulaţie periferică deficitară, castanul sălbatic este ideal pentru prevenirea afecţiunilor venelor, precum înfundarea lor în zona braţelor, picioarelor şi a mâinilor.



Baia de picioare cu frunze de castan întăreşte vasele de sânge şi îmbunătăţeşte circulaţia. Amestecă 15 g de frunze de castan mărunţite, 10 g de frunze mărunţite de urzică şi 10 g de cimbru. Pune 2 linguriţe de amestec de plante la 1 litru de apă fiartă. După ce dă în clocot, lasă infuzia să se răcească şi adaugă 12 linguriţe la 4 litri de apă pentru baie.



Unguent pentru vindecarea rănilor

Extractul din castane sălbatice contribuie la îmbunătățirea circulației sângelui și este folosit, cel mai adesea, în produsele cosmetice destinate îngrijirii tenului sensibil și al celui cuperozic, cu vinișoare roșii vizibile. Substanțele active din castane cresc tonicitatea pereţilor venoşi și reduc fragilitatea capilarelor. De asemenea, combat inflamațiile și ajută la vindecarea rănilor și a cangrenelor.



Poți prepara un unguent după ce ai curățat de coajă castanele, le-ai fiert, le-ai pasat și le-ai amestecat cu orice tip de grăsime, în cantități egale. Aplică soluția pe piele în strat subțire și masează până se absoarbe.



Cataplasmă pentru reumatism

Castanul sălbatic este recomandat pentru durerile reumatice care se declanșează de la frig sau de la schimbările vremii, precum și pentru degerături. Compuşii activi din castane scad durerea şi inflamaţiile.



Aplică o cataplasmă pe zonele dureroase, pe care o prepari din amestecul a 2 linguri de făină de castane cu 2 linguri de făină de grâu și 2 linguri de oțet. Pentru a fi eficientă, o cataplasmă trebuie ținută aproximativ 20 de minute.



Bine de știut!

Castanele comestibile nu sunt indicate diabeticilor sau persoanelor care suferă de obezitate din cauza cantității ridicate de zaharuri. De asemenea, ele nu trebuie combinate cu medicamente anticoagulante, deoarece le pot amplifica efectul.



Piureul de castane îți dă energie

Datorită conținutului lor de lipide, fosfor, vitamina C, magneziu, zinc, potasiu și calciu, castanele comestibile sunt indicate persoanelor aflate în convalescență, vârstnicilor, copiilor și sportivilor. Acestea sunt un tonic natural pentru mușchi și sistemul nervos.



Bogate în fier și în vitaminele B1 și B2, castanele ajută la tratarea stărilor de anemie. Cu puține calorii, castanele pot fi consumate coapte sau sub formă de piure. Dacă îți place piureul, amestecă-l cu brânză de vaci și miere și vei obține o hrană sănătoasă și consistentă, care îți va oferi energie pe tot parcursul zilei.