Turcia își retrage trupele de la un exercițiu NATO din Norvegia

Turcia a ordonat retragerea militarilor săi de la un exercițiu NATO în Norvegia, a anunțat vineri președintele turc Recep Tayyip Erdogan, afirmând că a fost prezentat drept ''inamic'' în cadrul acestui exercițiu, relatează AFP și publicația Hurriyet Daily News.



''Ieri, a avut loc un incident în Norvegia. A fost prezentat un fel de 'stand cu dușmani'. Pe acest stand, ei au pus fotografia lui (Mustafa Kemal) Atatürk și numele meu'', a declarat Erdogan vineri într-o reuniune la Ankara a partidului său Justiție și Dezvoltare (AKP), aflat la guvernare, conform ziarului turc. AFP notează că această declarație a fost făcută într-un discurs televizat.



''Când noi am auzit de aceasta, șeful Statului Major și ministrul pentru relația cu UE erau în drum spre Canada. Era un exercițiu NATO, noi aveam 40 de militari acolo. Am decis să retragem aceste trupe și a fost demarat procesul necesar. Am spus că retragem trupele chiar dacă numele sunt scoase. Astfel de lucruri se întâmplă din când în când în diferite locuri. Din nefericire, avem asemenea oameni și printre noi", a mai spus președintele turc.



"Nu este posibil să avem o astfel de concepție despre o alianță", a adăugat acesta, indignat.



Erdogan nu a precizat la care manevre se referă și nicio confirmare nu a putut fi obținută imediat de la NATO și autoritățile norvegiene, conform AFP. Conform presei internaționale, din 8 până în 17 noiembrie Norvegia a găzduit aplicațiile Trident Javelin 2017, la care nu au participat trupe terestre, dar care au implicat centre de comandă ale Alianței din Marea Britanie, Olanda și Turcia.



Acest anunț survine pe fondul unor tensiuni puternice între Ankara și unii dintre partenerii cheie ai NATO, cum ar fi Washingtonul și Berlinul. În același timp, Turcia s-a apropiat de Rusia, cu care cooperează în special în problema Siriei. De altfel, Turcia a anunțat în septembrie că a semnat un important contract de arme cu Moscova pentru achiziționarea de sisteme de apărare antiaeriană S-400, amplificând și mai mult temerile partenerilor săi occidentali.



Relațiile dintre Turcia — țară importantă în cadrul NATO — și Alianță s-au tensionat după puciul ratat din vara anului 2016, care a fost urmat de valuri masive de epurări inclusiv în armată. Mai mult, Ankara reproșează SUA sprijinul acordat milițiilor siriene kurde, considerate "teroriste" de către Turcia, în cadrul luptei împotriva grupării jihadiste Statul Islamic.