Un realizator TV8, activist mascat al Platformei DA, cheamă lumea la referendum, ia apărarea socialiștilor și critica partidele de dreapta pentru boicot

Prezentatorul emisiunii „Watchdog” de la TV8, Sergiu Tofilat, le ia apărarea socialiștilor și critică partidele de dreapta pentru neimplicarea în referendumul de revocare a primarului Dorin Chirtoacă. Aceasta deși este un aprig susținător al Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr” și a participat nu o dată la protestele organizate de formațiune.



Potrivit portalului RTR moldova, Sergiu Tofilat mai spune că referendumul nu este al socialiștilor, dar al celor care au semnat pentru desfășurarea lui. Potrivit lui Tofilat, boicotând referendumul, cetățenii nu îl ajută pe Dorin Chirtoacă să revină în funcție”.



Acesta a scris pe pagina sa de facebook că intenționează să-și înainteze candidatura sa la funcția de primar, în cazul în care referendumul va avea loc,iar Dorin Chirtoacă va fi revocat.



„Din această cauză am decis că, dacă referendumul va trece, voi candida independent la alegerile pentru Primăria Chișinău. Am discutat mai demult cu liderii opoziției și i-am anunțat că intenționez să candidez dacă vor fi alegeri locale. Dacă vor fi candidați pe care îi consider mai potriviți, mă voi retrage şi voi susține unul din ei”, a scris Tofilat.