Ce-ți spune fața despre starea de sănătate

Chipul poate ascunde multe indicii privitoare la starea ta de sănătate pe care, fără să-ți dai seama, ai tendința să le camuflezi în loc să descoperi care este cauza pentru care au apărut.

Iată mesajele ascunse din spatele imperfecțiunilor chipului!



Cearcănele

Umbrele gri de sub ochi pe care nicio femeie nu vrea să le aibă pot indica probleme ale ficatului. Desigur, în cazul în care nopțile nedormite nu sunt cele care au determinat apariția lor. Dacă ai observat că imediat după ce ai consumat alimente grase ai stări de amețeală sau dureri de cap, acest lucru este cauzat de funcția ficatului, care colectează toate toxinele, ca apoi să le elimine. Dacă acesta nu funcționează așa cum ar trebui, pot apărea simptome precum congestia, în special dacă obișnuiești să bei mult ceai sau cafea. Pentru a proteja ficatul, consumă mieji de semințe de dovleac, turmeric, praz, ceapă verde, usturoi și sfeclă roșie.



Sprâncenele subțiri

Dacă nu cu mult timp în urmă sprâncenele tale erau mai groase, dar de la o vreme au început să se rărească, există posibilitatea să te confrunți cu probleme ale tiroidei. Este vital să menții tiroida într-o formă bună, deoarece acesta controlează toate funcțiile organismului. Seleniul, conținut de miejii cruzi de semințe are efecte extraordinare asupra tiroidei.



Pungile sub ochi

Acestea apar de obicei la persoanele cu un indice glicemic scăzut. Nutriționiștii recomandă evitarea produselor de patiserie, pâinea albă, dulciurile și băuturile acidulate. Consumă cereale integrale cu scorțișoară, proteine și alimente cu grăsimi sănătoase, precum peștele sau nucile.



Acneea adultă

Dacă ai trecut demult de pubertate, dar ai început să ai probleme serioase cu tenul, în sensul în care ți-au apărut mai multe coșuri, în zone diferite, e semn că organismul tău nu poate elimina toxinele acumulate. Cauza ar putea fi o alimentație care favorizează apariția constipației, astel toxinele rămânând mai mult în corp decât ar fi indicat. Coșurile apărute în zona bărbiei pot indica probleme ale sistemului reproductiv, fiind corelate cu dezechilibre hormonale.



Nasul roșu

Vârful nasului indică starea de sănătate a inimii. Un nas roșu sau umflat poate semnifica faptul că ai probleme cu presiunea arterială sau că nivelul colesterolului este mărit. De asemenea, dacă te simți mereu obosită și ai senzația că ți se taie des respirația, acest lucru poate fi un semn al apariției atacului de cord. Coenzima Q 10, conținută de carnea vită, sardine, macrou și alune te ajută o inimă sănătoasă, așa că include-le cât mai des în dieta ta.