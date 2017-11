Festivalul Internaţional „Două inimi gemene. In memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici” şi-a desemnat laureaţii

Cea de-a XV-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Uşoară „Două inimi gemene. In memoriam Doina şi Ion Aldea-Teodorovici”, care s-a desfăşurat în perioada 13-15 noiembrie, şi-a desemnat ieri seară câştigătorii. Gala Laureaţilor a avut loc la Palatul Naţional „Nicolae Sulac” din Chişinău, informează MOLDPRES.



Câştigătorii au fost desemnaţi de un juriu internaţional în frunte cu telejurnalista Gutiera Prodan.



Solicitată de MOLDPRES, directorul Festivalului, Eugenia Marin, mama Doinei Aldea-Teodorovici, a menţionat că la ediţia curentă au participat 43 de concurenţi (23 la secţiunea copii şi 20 – la secţiunea maturi) din 10 ţări: R. Moldova, România, Rusia, Ucraina, Vietnam ş.a.



„Sunt foarte mulţumită de modul în care s-a desfăşurat ediţia din acest an, cu toate că a fost realizată cu mijloace financiare modeste. Au fost concurenţi buni, voci puternice, astfel încât am avut de unde alege câştigătorii”, a precizat Eugenia Marin.



La ediţia din anul curent, Marele Premiu, la secţiunea copii, a fost cucerit de Erica Musteaţă din R. Moldova, iar la categoria adulţi premiul a fost adjudecat de Ro Ong Ha Thoai din Vietnam.



La secţiunea copii, premiul I l-au obținut Anastasia Barbă, Adelina Iordachi (R. Moldova) şi Viliana Ivanova (Bulgaria), premiul II - Maria Godoroja, Arina Bădulescu (R. Moldova) şi Ana-Maria Alucăi (România) şi premiul III – Andreea Tican (România), Daniela Ţurcan şi Diana-Camelia Uzun (R. Moldova).



La categoria maturi, premiul I a fost împărţit între Evelina Abdulaeva (Uzbekistan), Yelyzaveta Masliukova (Ucraina) şi Maria Balabanova (Rusia). Premiul II a fost obţinut de Rustem Gairianov (Federaţia Rusă), Varvara Semionova (Federaţia Rusă) şi Gusein Imanov (Azerbaidjan). În posesia premiului III au intrat: Martun Vardanyan (Armenia), Elizaveta Efimenko (Belarus) şi Viorela Stoian (România).



Juriul a mai acordat premii speciale. Concurenţii au fost acompaniaţi de Orchestra condusă de Cristofor Aldea-Teodorovici, preşedintele Festivalului.



Amintim că deținătorul Trofeului primei ediții a fost interpretul Pașa Parfeni. La ediţia din anul trecut, Marele Premiu, la secţiunea copii, a fost obţinut de Mihaela Stratan din R. Moldova, iar la categoria adulţi, premiul a fost adjudecat de Yordan Markov din Bulgaria.