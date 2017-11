Marea Britanie: 45.000 de mesaje, postate de pe conturi de Twitter rusești înainte de Brexit

Circa 45.000 de mesaje au fost postate de pe conturi de Twitter rusești despre Brexit cu circa 48 de ore înainte de referendumul de anul trecut din Marea Britanie, în încercarea de a semăna discordie în timpul votului privind ieșirea țării din Uniunea Europeană, scrie miercuri The Times, relatează Reuters.



The Times face dezvăluiri pe baza unui studiu realizat de cercetători de la Universitatea Swansea și Universitatea Berkeley din California, potrivit căruia mesaje referitoare la Brexit au fost postate de pe conturi de Twitter din Rusia în zilele de dinaintea votului de pe 23 iunie din Marea Britanie.



Potrivit publicației britanice, cele mai multe tweet-uri încurajau populația să voteze pentru Brexit, în timp ce unele pledau pentru rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană. Tho Pham, unul dintre autorii lucrării, afirmă că 'principala concluzie este că aceste conturi automate (boți) au fost folosite cu intenția de a influența' votul britanicilor.



Cercetătorii au identificat 156.252 de conturi rusești cu hashtag-ul #Brexit, printre care și Svetal1972, care a postat 92 de mesaje între 20 și 24 iunie, unul cerând ca Marea Britanie 'să facă 23 iunie Ziua Independenței noastre'.



Potrivit sursei citate, multe dintre mesaje par să provină de pe conturi automate cunoscute sub numele de boți sau de pe conturi cyborg automate dar care au și o implicare umană.



La referendumul din 23 iunie 2016, 17,4 milioane de voturi, sau 51,9% din voturile exprimate, au susținut ieșirea țării din UE, în timp ce 16,1 milioane de voturi, sau 48,1% din voturile exprimate, au fost în favoarea rămânerii Marii Britanii în blocul comunitar.



Rusia a negat în mod repetat amestecul său în Brexit. Oficialii ruși susțin că Occidentul dorește să provoace o isterie anti-rusească în legătură cu presupusa implicare a Moscovei în alegerile prezidențiale din SUA și în referendumul din Marea Britanie privind Brexitul.