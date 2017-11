A fost lansată Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice

Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice a fost lansată astăzi la Chișinău. În cadrul acesteia vor fi desfășurate un șir de evenimente publice cu genericul „Solicitați sfatul unui specialist calificat în domeniul medical înainte de a lua antibiotice”, transmite MOLDPRES.



În cadrul unei conferințe de presă, ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Stela Grigoraș, a specificat că evenimentele ce vor fi organizate au drept scop informarea și sensibilizarea societății privind utilizarea corectă a antibioticelor pentru a preveni rezistența la aceste preparate.



„În prezent, rezistența la antibiotice este una dintre cele mai mari probleme în lume. Antibioticele trebuie să fie utilizate în continuare, însă cu multă precauție, în cazuri grave și doar cu consultația medicului. Este foarte important ca societatea să înțeleagă riscurile administrării antibioticelor fără consultarea medicului, printre care și rezistența la aceste preparate”, a spus Stela Grigoraș.



Oficialul a menționat că, în fiecare an, la nivel mondial, se înregistrează circa 440 de mii de cazuri noi de tuberculoză cu rezistenţă multiplă la medicamente. „Dintre acestea, circa 81 de mii de cazuri sunt înregistrate în regiunea europeană a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, inclusiv Republica Moldova. Antibioticele reprezintă circa 10% din medicamentele utilizate în R. Moldova, iar consumul anual al acestora este în creștere. De aceea, ministerul continuă să întreprindă măsuri pentru a combate rezistența la antibiotice, în acest sens, sistematic sunt organizate un șir de controale privind eliberarea antibioticelor de către medici”, a remarcat Grigoraș.



La rândul său, directorul general adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), Vsevolod Stamati, a afirmat că, sistematic, sunt întreprinse un șir de acțiuni ca antibioticele utilizate să nu rămână sub formă de reziduuri pentru produsele animaliere, care ulterior pleacă spre consumul uman. „În cadrul ANSA avem o direcție care monitorizează medicamentele și furajele. Inspecțiile sunt efectuate inclusiv la cei care produc medicamentele. La fel, organizăm mai multe seminarii pentru a informa agenții, producătorii și deținătorii de animale despre consumul corect al medicamentelor și produselor alimentare”, a remarcat Stamati.



În Republica Moldova, Săptămâna Mondială de Conștientizare a Rezistenței la Antibiotice este marcată al treilea an consecutiv.