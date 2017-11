Stop FALS: Știrea că Vlad Plahotniuc este urmărit penal în România este un fals! PDM consideră că a început prematur campania electorală, în care sunt folosiți criminali din pușcării pe post de agenți electorali

Noua campanie lansată de Jurnal TV, precum că președintele PDM, Vlad Plahotniuc, ar fi cercetat penal în România, este o manipulare și un fals grosolan. Purtătorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gămurari, a precizat că documentul prezentat ieri reprezintă o ordonanță veche de cercetare a faptelor semnalate și nu o cercetare a lui Vlad Plahotniuc. Gămurari a calificat acest fals drept un start prematur al campaniei electorale, în care sunt folosiți pe post de actori electorali criminali aflați în pușcării.



În acest context, Vitalie Gămurari a cerut, în numele PDM, ca instituțiile mass-media care au publicat falsul să dezmintă oficial acest lucru.



”În fapt, este vorba de o plângere penală înaintată de inculpatul Veaceslav Platon împotriva domnului Vlad Plahotniuc, cu ceva timp în urmă, organele de urmărire penală din România au procedat la înregistrarea ei și la verificarea ei, așa cum legea obligă. În sesizare sunt relatate aspecte care, dincolo de caracterul lor fals, nu au nici o legătură cu România. Se verifică întâi faptele, apoi, dacă s-ar fi constatat încălcări, se mergea mai departe la persoane”, a precizat Vitalie Gămurari.



Potrivit lui, există răspunsuri oficiale din partea autorităților competente din România, care confirmă că documentul prezentat este un fals.



”Vlad Plahotniuc, știind că se pregătesc astfel de manipulări în presa de la Chișinău, a formulat prin intermediul avocaților încă din vară solicitări către DIICOT și Parchetul de pe lângă Tribunalul București, pentru a i se comunica dacă are vreo calitate în vreun dosar penal. Răspunsurile au fost relevante, că nu există vreo calitate în nici o cauză penală pentru domnul Plahotniuc sau că dacă ar fi o astfel de calitate, i s-ar fi adus la cunoștință acest lucru, conform codului de procedura penala, lucru care NU s-a întâmplat pana în prezent. Răspunsurile sunt din iunie, respectiv, sfârșitul lui august 2017, adică relativ recente. Cu siguranță, mai recente decât acel document prezentat în presă, din aprilie. Nu te poate pune sub urmărire penală o instituție de drept fără să-ți comunice oficial asta, ori din aprilie și până acum, acest lucru nu s-a întâmplat, ceea ce dovedește falsul știrii prezentate în presă”, a spus Gămurari.



Acesta a mai atras atenția asupra personajelor folosite pentru lansarea acuzațiilor false.



”Observați ceva interesant. Cei care fac denunțuri sau dau interviuri cu acuzații la adresa domnului Plahotniuc sunt fie infractori cercetați pentru spălări de miliarde de dolari, fie criminali condamnați, oameni care fie o fac din răzbunare, pentru că au ajuns să răspundă în fața legii, fie pentru diferite alte interese. Cel mai grav este că declarațiile lor sunt prezentate de unele instituții media ca fiind mari descoperiri ale adevărului, făcute de oamenii de maximă credibilitate, nu de niște condamnați aflați în pușcărie”, a precizat Vitalie Gămurari.



În opinia PDM, aceste falsuri reprezintă un start al campaniei electorale în care se folosesc pe post de actori electorali criminali aflați în pușcării.



”Acest lucru indică despre modul în care unii se pregătesc să activeze în campanie electorala și falsurile cu care vor intoxica opinia publică. Facem din nou apel la tratarea cu prudență a informațiilor apărute în spațiul public, ca instituțiile media să nu se mai lase atât de ușor păcălite de povești venite din pușcării, să analizeze cu atenție informațiile și documentele furnizate, în special de o un post de televiziune care sub titulatura de "presă liberă" prezintă o cantitate uriașă de informații false și dezinformări”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PDM.