Nu vom reuşit să descoperim o civilizaţie extraterestră până când ne vom autodistruge

Şansele să decoperim o altă civilizaţie avansată în Univers înainte să ne autodistrugem ca specie sunt foarte mici.



Potrivit unui calcul realizat în 2010, la momentul respectiv lumina provocată la suprafaţa Pământului de prima explozie nucleară, care a avut loc în iulie 1945 în New Mexico, ajunsese la doar 65 de ani lumină distanţă de planeta noastră. Dacă aceasta ar fi interceptată de o specie extraterestră inteligentă ar putea fi uşor confundată cu lumina produsă de un meteorit care intră în atmosfera planetei. Ca să ne facem o idee, distanţa de la un capăt la altul al galaxiei noastre, Calea Lactee, este de 100.000 de ani lumină, scrie Go4it.



Unii cercetători cred că oamenii nu se pot salva singuri ca specie. De aceea, în luna aprilie a acestui an NASA a făcut, în parteneriat cu Amazon, primul livestream video la calitate 4K din spaţiu, în care a arătat cât de frumoasă este planeta noastră, dar şi problemele pe care le are. Cercetătorii speră, probabil, să intercepteze transmisiunea şi o civilizaţie extraterestră avansată, care să ne ajute în viitor să trăim în armonie cu Terra.



Alţii se tem, însă, că extratereştrii nu vor fi prietenoşi. Omul care a conceput unele dintre hărţile trimise de NASA în spaţiu în anii 1970 pentru a le arăta unor posibile civilizaţii extraterestre coordonatele Terrei se teme că acestea pot fi periculoase. Dr. Frank Drake a declarat însă, într-un interviu, că şansele ca cineva să dea peste acestea sunt foarte mici. „Nimeni nu s-a gândit, măcar pentru câteva secunde, că acesta ar putea fi un lucru periculos”, a declarat astronomul pentru National Geographic.



Astfel de hărţi, care arată coordonatele planetei noastre în raport cu mai mulţi pulsari, au fost montate pe patru sonde spaţiale, care au ajuns deja dincolo de sistemul nostru solar. Drake a colaborat cu NASA pentru hărţile plasate pe vehiculele spaţiale Pioneer 10 şi Pioneer 11, lansate în 1972 şi 1973. Desene similare au fost montate şi pe sondele Voyager 1 şi Voyager 2, lansate în 1977. Şi cunoscutul astrofizician Stephen Hawking a declarat că extratereştrii ar putea provoca dispariţia speciei umane. Contactul ar fi similar cu cel dintre flota lui Columb şi populaţia indigenă din America, care, potrivit lui Hawking, „nu s-a terminat prea bine”.