Nicolae Negru, despre creșterea PDM în sondaje și scăderea opoziției

Creșterea indicatorilor de popularitate în sondaje a Partidului Democrat trebuie să atenționeze partidele de opoziție, acestea fiind nevoite să se obișnuiască cu această tendință, dar și să-și schimbe strategia. Opinia aparține jurnalistului Nicolae Negru care, într-un editorial pentru Ziarul Național, explică rezultatele, neașteptate pentru unii, a sondajelor publicate recent.



„Cel mai greu de acceptat e probabil faptul întrucâtva paradoxal că toate partidele de opoziție, inclusiv PSRM și PAS, sunt arătate în scădere de popularitate, confirmată, de altfel, și de sondajele precedente, în timp ce PD se află pe o ușoară pantă ascendentă, trecând pragul electoral, situându-se pe locul trei în intențiile de vot ale cetățenilor Republicii Moldova. Aceasta înseamnă că PD începe să iasă din cercul unui partid „damnat”, reușind să spargă zidul antipatiei cvasigenerale. În pofida demonizării lui Plahotniuc, tot mai mulți alegători se întorc curioși către guvernare”, scrie Nicolae Negru.



Jurnalistul explică și motivele din care simpatiile cetățenilor s-au schimbat, iar Partidul Democrat, încet, dar sigur, recâștigă încrederea acestora.



„Trei sunt posibilele cauze ale acestui proces conformist. 1) PD a rezistat asaltului puternic, furibund (a rezistat, dar nu fără ajutor exterior). Cetățenii s-au convins că PAS, PPDA, PSRM, PN nu au reușit să răstoarne puterea și să provoace alegeri anticipate. Dezamăgirea, neîncrederea în forțele opoziției se materializează în mai puține intenții de vot pentru ele.



2) Nu puteau să treacă neobservate, după cum a menționat și colegul nostru Petru Bogatu la deschide.md, majorările de salarii și pensii, dar și alte acțiuni așteptate de cetățeni, cum ar fi reabilitarea drumurilor sau conectarea la sistemul energetic din România. Totuși, când un cetățean cu pensia de 1 500 de lei ajunge pe parcursul acestui an să primească aproape 2 000 (vorbesc de un caz concret) optica lui față de guvernare nu poate să nu sufere o oarecare schimbare, care, de altfel, e reflectată și de sondajul IRI: acțiunile Guvernului Filip sunt aprobate de 36% din respondenți, comparativ cu 28% în martie 2017.



3) Oricât am repudia geopoliticul, cetățeanul nostru e sensibil la poziția Bucureștiului, Washingtonului și Bruxellesului. Iar mesajele de acolo, dacă facem abstracție de condiționări, au fost și sunt împăciuitoare, respingând alegerile anticipate. Ceea ce era interpretat și ca un gest de neîncredere față de liderii PPDA, care au pornit primii să răstoarne „barca” puterii sub privirile încurajatoare ale Moscovei. Iar intențiile lor de a pune, împreună cu partidele prorusești, batista pe țambalul integrării europene au alimentat suspiciunea unor relații ascunse cu Rusia”, a mai adăugat Nicolae Negru.