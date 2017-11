Plante care purifică aerul din casa ta

Plantele au fost folosite de secole pentru vindecare datorită proprietățile lor medicinale, iar în prezent multe dintre ele sunt folosite în produse de înfrumusețe. Dar, un beneficiu al plantelor pe care nu-l știu mulți oameni este că purifică aerul. Tot ce trebuie să faci este să cumperi una dintre plantele care au această capacitate și să o așezi într-un colț al casei.



Cercetătorii au demonstrat de-a lungul anilor puterea plantelor de apartament în ce privește capacitățile lor de purificare, deoarece transformă dioxidul de carbon în oxigen și reglează calitatea aerului din interior prin eliminarea toxinelor din aer. În plus, studiile mai arată că aerul pe care-l respirăm în casele noastre poate fi de două până la cinci ori mai poluat decât aerul de afară.



Iată care sunt plantele care purifică aerul din casă!



Crinul păcii

Această plantă elimină din aer formaldehida, tricloretinul și benzenul, particule care se eliberează de pe covor și mobilier. Este o alegere minunată pentru dormitor. Nu este pretențioasă, putând fi pusă și într-un colț întunecat. Cu toate acestea, este otrăvitoare pentru pisici și câini, așa că păstreaz-o undeva mai sus.



Planta-păianjen

Foarte ușor de întreținut și una dintre cele mai bune alegeri pentru apartamente este planta-păianjen. Ea necesită un nivel constant de lumină, așa că o fereastră orientată spre nord, est sau vest este ideală. În plus, este complet sigură pentru animale. Planta-păianjen absoarbe benzenul, formaldehida, monoxidul de carbon și xileniul din aer, potrivit New York Botanical Garden (NYBG).



Aloe vera

Este posibil să aveți în casă această plantă. Aloe vera este o altă opțiune bună pentru dormitor, deoarece s-a dovedit că eliberează continuu oxigen pe parcursul nopții, ajutând la îmbunătățirea respirației în timpul somnului. În plus, are efect asupra substanțelor toxice - formaldehida și benzenul.



Smochin plângător

Un alt purificator de formaldehid, benzen și tricloretilenă, smochinul plângător are nevoie de lumină puternică și directă a soarelui pentru a rezista, precum și de udare frceventă. Conform New York Botanical Garden (NYBG), una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă oamenii cu îngrijirea acestei plante de interior este faptul că se dezvoltă foarte mult.



Sfat : Plantați smochinul plângător în pământ, adânc, și udați-l numai cu o cană de apă când solul este uscat. De asemenea, evități să-l așezați într-un loc rece, cu căldură și schimbări bruște de temperatură. În plus, smochinul plângător este toxic pentru animalele de companie.