Cum aduci norocul pe strada ta

Oare norocul este un dar cu care te naști? Să fie meritul hazardului – sau există modalități ca să atragi sorții favorabili de partea ta? Secretul este, poate, să crezi, să-ți iei viața în propriile mâini și să ai mereu un spirit deschis.



O gândire pozitivă învinge sorții, anticipează fericirea și-ți deschide drumul spre succes. Pentru o persoană optimistă, un obstacol e o provocare, nu o piedică. Când nu te încarci cu răul care îți îngreunează viața, ai toate șansele să obții ceea ce dorești. Se spune că norocul este pur şi simplu o problemă de atitudine și de curaj. Iar când ești în cumpănă, te poți ajuta de obiecte sau de plante cu rol de talisman, care țin la distanță energiile negative.



Norocul crește la ghiveci

Nu mai ştii cum să atragi norocul de partea ta? Află că unele plante, pe lângă frumusețe și parfum, aduc energie pozitivă și atrag norocul. O casă decorată cu muşcate îmbunătățește starea de spirit din încăpere. Florile roșii sau albe alungă oboseala și durerile de cap. Se spune că mușcata atrage sume importante de bani în casă – dar trebuie să crezi în puterile ei. Busuiocul, la rândul său, atrage iubirea, frumusețea, pasiunea și norocul. Cine poartă un fir de busuioc în portofel va avea noroc la bani, iar dacă plantează busuioc în jurul casei, alungă forţele răului. Orhideea este și ea o plantă care reprezintă simbolul răbdării și al rezistenței. În afara de faptul că este foarte frumoasă, atrage iubirea, aduce alinare și aprofundează prieteniile.



Principiile Feng Shui pentru prosperitate

Principiile Feng Shui te ajută să atragi de partea ta energia pozitivă care îţi aduce fericire. Se spune că este de bun augur să ai în locuință o figurină reprezentând un pește sau un delfin. De bun augur este și broasca cu trei picioare. Aceasta trebuie plasată în diagonala ușii de la intrarea în casă. Ea aduce prosperitate. Elefantul cu trompa în sus este simbolul puterii și al norocului, iar dacă va fi plasat în partea de sud-est a camerei, vei fi proteja de energiile negative. Clopoţeii de vânt, confecţionaţi din bambus sau din metal și atârnaţi în balcon, aduc noroc. Pentru armonie în cuplu, este recomandat să ai două scaune în dormitor. În încăperile destinate relaxării, fă ordine, scapă de piesele de mobilier care sufocă spațiul, pentru a permite fluxurilor energetice să circule liber. Nu utiliza mai mult de două oglinzi în cameră, de formă ovală sau rotundă.



Talismane ocrotitoare

Anumite obiecte atrag norocul. Amuletele sau talismanele rețin vibraţiile pozitive şi le transmit purtătorului, ocrotindu-l de influențele malefice. Verighetele au și ele rol protector. Este importantă și forma lor, fiecare figură geometrică generând o anumită energie care influențează purtătorul. Firul roşu, purtat la mâna stângă, are darul de a proteja împotriva deochiului. De asemenea, se spune că păstrarea unei pene de păun, înfășurată într-o țesătură de mătase de culoare galbenă sau roșie, atrage norocul asupra personei care o deține. Gărgăriţa, nu uita, este considerată un mesager al norocului, iar pietrele prețioase și semiprețioase se încarcă cu energii benefice. Poartă-le la gât la sau încheietura mâinii – sau ține-le în palmă, concentrându-te asupra energiei pe care o primești.



Bambusul norocos, dar de casă nouă

Bambusul aducător de noroc, cunoscut și sub numele de Dracaena sanderiana, atrage doar energiile pozitive care te fac mai prosperă. Este benefic și pentru sănătate și dragoste. De obicei, este cultivat și îngrijit astfel încât să crească sub formă de spirală, numărul de tije determinând tipul de energie pe care o va atrage:

-2 tije exprimă dragostea și dublează norocul

-3 tije aduc fericire, longevitate și bogăție

-4 tije atrag energii negative – de evitat!

-21 de tije înseamnă sănătate de lungă durată și prosperitate



Bambușii norocoși sunt oferiți la aniversări sau ca dar de casă nouă. Pentru a atrage norocul, cadoul trebuie să conțină toate cele 5 elemente Feng Shui – lemnul, apa, pământul, metalul și focul. De aceea, bambușii sunt oferiți în vase umplute cu apă, în care s-au depus pietre și o monedă. Focul poate fi reprezentat de o panglică roșie sau de o lumânare roșie.