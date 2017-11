Angajații cu copii bolnavi pot cere suspendarea contractului de muncă pentru doi ani

Angajații care au în grijă un membru al familiei bolnav vor putea solicita suspendarea contractului individual de muncă, cu păstrarea locului de muncă, pentru o perioadă de doi an, față de un an cum este acum. Prevederea se conține într-un proiect de modificare și completare a Codului Muncii, votat în lectură finală la ședința Parlamentului din 10 noiembrie, transmite IPN.



Autorul proiectului, deputata Valentina Stratan, menționează în nota informativă că prezenta inițiativă are intenția să protejeze în special interesele copiilor bolnavi și ale copiilor cu dizabilități, precum și ale părinților acestora, prin oferirea unor oportunități legale suplimentare, care nu implică cheltuieli distincte, dar care le pot fi de un real folos în abordarea realităților cu care se confruntă.



În opinia deputatei, adoptarea proiectului va avea ca efect ameliorarea situației părințiilor care îngrijesc copii bolnavi sau cu dizabilități, permițându-le să-și păstreze locul de muncă pentru o anumită perioadă în care starea sănătății copiilor s-ar putea îmbunătăți, iar ulterior să revină la muncă.