Ce spun astrele azi, 11 noiembrie

Berbec

O oarecare stare de nervozitate pune stapanire pe voi, inca de la primele ore ale diminetii, ceea ce va impiedica, in oarecare masura, eficienta maxima in actiunile pe care le veti intreprinde. Evitati persoanele prea vorbarete; majoritatea vorbesc mult, dar de fapt spun foarte putin si-apoi va mai si retin din treaba. Daca vreun prieten va solicita ajutorul, nu ezitati sa-i acordati suportul de care are nevoie. Este posibil ca rutina voastra zilnica sa fie intrerupta de un eveniment, care s-ar putea dovedi, in final, destul de placut; nu trebuie sa va aratati reticenti, chiar de la inceput, ci lasati lucrurile sa evolueze putin inainte de a lua o decizie.



Taur

Daca sunteti genul care aduna dulciurile, astazi veti ajunge sa fiti obsedati de ele. Unii dintre voi isi vor dori munti de dulciuri, care mai de care mai deosebite, dupa gusturile fiecaruia. Tineti cont, insa, ca zaharurile artificiale sunt extrem de nocive si, cu cat consumati mai multe, cu atat vi se va face mai foame. Fiti foarte atenti ce investitii financiare doriti sa faceti; cereti sfatul unui expert, daca nu sunteti siguri pe deciziile pe care doriti sa le luati. Vorbe fara consideratie, aruncate de unele persoane, va pot rani foarte mult, in functie de cat de apropiate va sunt persoanele respective; increderea voastra in aceste persoane va fi serios zdruncinata, in acest context.



Gemeni

Relationarea va fi favorizata astazi; contactele sociale vor fi excelente, iar acest lucru va sustine in demersurile pe care intentionati sa le initiati. Este posibil sa aveti parte de unele adaosuri banesti care sa va infrumuseteze ziua. Pe de alta parte, pericolul aparitiei unor tensiuni in familie, intre voi si partenerii de relatie, este destul de crescut si este foarte posibil ca unele lucruri pe care le-ati cladit cu mult efort, sa se altereze acum. Aveti tendinta de a va face prea multe griji, deveniti anxiosi atunci cand lucrurile iau o alta turnura decat cea previzionata de voi. Nu va ignorati limitele in plan fizic sau mental; tineti intotdeauna cont de ceea ce va “sopteste” propriul organism.



Rac

Astrele va sprijina in obtinerea unor rezultate bune in munca voastra; sunteti perseverenti, va urmariti cu tenacitate obiectivele si, de data aceasta, eforturile voastre vor fi incununate de succes. In privinta relatiilor cu apropiatii, va fi in interesul vostru sa cautati o modalitate de dialog, calma si asezata, cu apropiatii vostri. Daca doriti sa mentineti linistea in relatia de cuplu, evitati discutiile legate de finante si, in general, aspectele mai sensibile legate de aceasta chestiune. Propuneti-va unele activitati alaturi de parteneri, care sa implice cat mai putin finantele. Nostalgiile trecutului nu-si au rostul acum; concentrati-va pe prezent si pe ceea ce vi se ofera in acest moment.



Leu

Daca va simtiti singuri, iesiti in lume; sansele de a intalni pe cineva care sa va faca mai fericiti sunt mari. Cei care deja sunteti intr-o relatie de cuplu, veti fi rasfatati astazi, de parteneri si de contextul astral, deopotriva. Demersurile de consolidare a relatiei de cuplu vor fi mai mult decat incununate de succes. In plan profesional, oferte tentante vor veni din exterior, din zone nelegate de acivitatea pe care o desfasurati in prezent. Toate aceste oferte trebuie bine cantarite, inainte de a accepta una dintre ele, daca este cazul de asa ceva. Banii nu sunt o problema pentru voi, iar castigurile apar destul de usor azi. E bine sa invatati sa economisiti, in perioade cu surplus financiar.



Fecioara

Veti avea sanse mult mai mari, astazi, de a reusi in demersurile voastre obisnuite. Finantele nu va vor pune probleme deosebite, dar nici nu trebuie sa va asteptati ca grijile voastre in acest sens sa dispara peste noapte. Manageriati-va cu ceva mai multa atentie resursele si nu veti avea probleme din acest punct de vedere. Oricum, ar fi mai bine sa lasati partenerul sa se ocupe de aspectele financiare, avand in vedere ca nu este deloc punctul vostru forte. In relatiile cu familia, diplomatia este cea care trebuie sa primeze; vorbe negandite, rostite in momente nepotrivite, pot provoca daune considerabile. Atractivitatea, sarmul cu care natura v-a inzestrat, trebuie folosite inteligent, nu la voia intamplarii; lucrurile nu se intampla doar pentru ca voi faceti parte din peisaj.



Balanta

Viata sentimentala va constitui motiv de ingrijorare pentru voi, astazi; reactiile, in aceasta directie, tind sa fie impulsive si nu este exclus sa va indragostiti la prima vedere. In orice caz, este important ca reactiile voastre sa tina cont si de situatia matrimoniala; un pas gresit intr-o directie eronata poate sa va aduca multe prejudicii. In plan financiar, veti fi chemati sa rezolvati probleme urgente, care nu mai sufera amanare, mai ales daca sunt vechi, cronice; de asemenea, este posibil ca nici sa nu mai aveti timp sa rezolvati aceste probleme in zilele urmatoare, deoarece veti fi prinsi in alte activitati, care va vor impiedica sa actionati.



Scorpion

Daca aveti posibilitatea aceasta, refuzati deplasarile la distanta prea mare de propriul camin; astazi riscati sa va loviti de tot felul de obstacole, care mai de care mai enervante, asa incat demersurile pe care le veti initia nu vor ajunge, nici pe departe, la rezultatele dorite. In plan financiar, este bine sa mizati mai mult pe spiritul vostru de organizare, care rareori da gres, astfel incat sa puteti evita aparitia unor probleme legate de managementul banilor castigati. La fel si in plan sentimental, este bine sa va puneti ordine in ganduri si trairi, daca se poate spune asa, astfel incat sa nu fiti perturbati de disfunctionalitati psihice, in activitatea voastra obisnuita.



Sagetator

In plan profesional, incercati sa nu plecati prea mult urechea la sugestiile celorlati, decat in masura in care persoanele respective sunt demne de increderea voastra. Nu veti avea deloc probleme financiare; dimpotriva, este foarte posibil sa aveti parte de castiguri neasteptate. Aveti insa mare grija sa nu va aventurati in intreprinderi cu risc vizibil si consistent; probabilitatea ca lucrurile sa dea gres in astfel de situatii este extrem de crescuta. In plan sentimental, contextul astral va incurajeaza in atitudini sarmante, atractive, care nu vor intarzia sa-si faca efectul asupra sexului opus. Concesiile in familie se fac tocmai pentru a pastra o atmosfera destinsa.



Capricorn

Pentru a va consolida pozitia profesionala, este nevoie sa fiti perseverenti si rabdatori; eforturile creative vor fi incurajate, iar munca in echipa va avea mult mai mult succes decat cea individuala. Va conta modul in care ati stiut sa va apropiati de diversii colaboratori, de-a lungul timpului. Exista un risc crescut de ambiguitate in viata de cuplu; nu este cazul sa incurajati actiunile mai putin vizibile. Constangerile sunt inevitabile in viata de familie, insa astazi se prea poate sa le suportati ceva mai greu ca de obicei. Poluarea atmosferica va poate afecta destul de puternic, mai ales daca locuiti intr-o zona grav afectata; ar fi bine sa iesiti undeva, la aer curat, daca aveti posibilitatea.



Varsator

Relatiile cu juniorii cunosc o imbunatatire vizibila; mai ales adolescentii sunt greu de domolit, insa contextul astral al zilei va va ajuta sa ajungeti pe aceeasi lungime de unda, astfel incat comunicarea sa se poata face mai usor. Daca doriti sa faceti o calatorie pe parcursul zilei, momentul este prielnic; conditia voastra fizica va avea mai mult de castigat decat starea morala, insa ambele vor beneficia de schimbarea de scenariu. Echilibrul bugetului vostru ar putea fi perturbat, daca nu aveti grija la ceea ce faceti azi cu banii; investitiile importante trebuie evitate, mai ales daca exista neclaritati in privinta lor. In plan sentimental, este o zi excelenta pentru o noua poveste de dragoste sau pentru consolidarea unei astfel de relatii, incepute de mai multa vreme.



Pesti

Astazi veti prezenta accese de posesivitate, unele resentimente care ar putea sa va afecteze in mod negativ relatia cu partenerul de cuplu; atmosfera tensionata va fi justificata, din punctul acestuia de vedere, atata timp cat nu veti gasi de cuviinta sa va revizuiti atitudinea. Energiile vitale sunt la maximum; daca sunteti in recuperare in urma vreunei afectiuni, acest proces va decurge usor si fara probleme. Nu prea sunteti aventurieri din fire, insa se prea poate ca astazi, aceasta latura a voastra sa iasa la suprafata si sa se manifeste destul de pregnant; trebuie insa sa va controlati, pentru ca va paste dezamagirea, daca veti exagera. Relatiile cu familia nu vor fi dintre cele mai cordiale, insa nu e cazul sa va temeti de tensiuni; lucrurile se vor regla de la sine.