Primarul suspendat al capitalei este convins că în spatele campaniei de denigrare inițiată împotriva lui stau socialiștii. În opinia edilului, acest lucru este confirmat de declarațiile consilierului PSRM Ion Ceban, care încearcă sa insinueze că imaginile obscene care au fost făcute publice astăzi au fost publicate de colegii lui Chirtoacă.



„Aceste afirmatii ale PSRM confirmă ca anume ei stau in spatele deningrarii cu fotografii si filme. Voi ati organizat refendumul, voi aveti electorat la Chisinau, voi folositi aceste tampenii, prostii si falsuri zile si saptamani la rand, anume pentru referendum.



Daca nu ar fi asa, ati fi iesit de la bun inceput, din primele zile si fara sa fiti intrebati ati fi condamnat aceasta batjocura, chiar daca as fi fost ultimul criminal de pe fata pamantului.



Acum este si tarziu sa va ascundeti dupa deget si sa dati vina pe colegii de partid, din PL cu care "as avea probleme". Prin aceasta confirmati ca voi sunteti autorii, comanditarii, si tot voi, cum se spune mai nou - cu degetul pe tragaci!”, a scris Chirtoacă.



În spațiul public au apărut astăzi mai multe imagini video și foto cu caracter pornografic în care apare Dorin Chirtoacă.