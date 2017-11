Portocala, sursa ta de sănătate

Am auzit de foarte multe ori spunându-se că alimentele sănătoase nu sunt gustoase și că cele gustoase sunt nesănătoase. Dar, ca peste tot, există excepții. Multe fructe, de exemplu, sunt gustoase, delicioase și, desigur, sănătoase.



În funcție de sezon, fructele au foarte multe beneficii asupra sănătății. Ele conțin o cantitate importantă de antioxidanți, vitamine și minerale, care oferă organismului doza zilnică necesară de substanțe nutritive. În plus, fibrele sunt foarte bune pentru îmbunătățirea digestiei și prevenirea constipației, iar zahărul natural pe care-l conțin este bun pentru diabetici. Nu mai trebuie menționat faptul că fructele sunt sănătoase.



Acum suntem în sezonul rece. Asta înseamnă că este momentul citricelor, cum sunt portocalele, mandarinele, lămâile, clementinele, kiwiul etc. Aceste fructe sunt surse bogate de vitamina C, o vitamină-stimul a imunității. Iar cea mai mare cantitate de vitamina C se găsește în portocale.



Portocala este fructul preferat în sezonul rece, ea fiind mâncată mai ales pentru vitamina C și antioxidanți, care întăresc imunitatea și previn infecțiile și răceala. În plus, portocala conține fitochimicale, care luptă împotriva agenților cancerigeni.



Există mai multe motive pentru care ar trebui să includem în dieta zilnică portocalele, dar cele mai importante sunt:



Reglează tensiunea arterială

Portocalele sunt sursă de magneziu, mineral care ajută la stabilizarea valorilor tensiunii arteriale. În plus, flavonoidele prezente în fruct mențin sub control hipertensiunea arterială.



Previne afecțiunile cardiovasculare

Antioxidanții găsiți în fruct luptă împotriva daunelor produse de radicalii liberi și previn oxidarea colesterolului. Colesterolul oxidat te îmbolnăvește din interior, împiedicând fluxul sangvin să ajungă la inimă, ceea ce poate provoca un atac de cord. În plus, proprietățile antioxidante neutralizează efectele radicalilor liberi și protejează inima de diverse afecțiuni.



Combate infecțiile virale

Portocalele sunt sursă importantă de vitamina C, care este considerată un stimul al imunității. Când sistemul imunitar este puternic, organismul este capabil să lupte împotriva infecțiilor și să prevină îmbolnăvirea. În plus, polifenolii prezenți în portocală sunt antivirali, luptând cu virusul ajuns în corp.



Previne pietrele la rinichi

Studiile arată că prin consumul regulat de suc de portocale (fructe citrice) este redus riscul de pietre la rinichi, deoarece elimină excesul de acid citric din urină și reduce aciditatea. În plus, substanțele nutritive prezente în portocale îmbunătățesc funcția rinichilor fără să crească valorile tensiunii arteriale și nivelul de zahăr din sânge, combătând și stresul.



Combate constipația

O foarte bună sursă de fibre solubile și insolubile, portocalele stimulează tranzitul intestinal și cantitatea de suc gastric produs, îmbunătățind digestia. Portocalele sunt recomandate persoanelor care suferă de constipație.