Năstase a găsit vinovatul pentru scorul mic al partidului său! Platforma DA îi acuza și pe americanii de la IRI că fac sondaje pentru Plahotniuc

Sondajul prezentat astăzi de către organizația americană Institutul Republican Internațional a fost făcut la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc. Astfel răspunde vicepreședintele Partidului „Platforma Demnitate și Adevăr”, Alexandru Slusari la solicitarea jurnaliștilor de a comenta datele studiului care arată că PPDA nu are șanse să ajungă în Parlament la următoarele alegeri, iar ratingul lui Andrei Năstase a scăzut în jumătate în numai șase luni.



„Noi am reacționat foarte calm la acest sondaj. Acum două luni eu am declarat că are loc cea mai grea luptă politică din partea lui Plahotniuc împotriva unificării forțelor între Platforma DA și PAS, pentru că aceasta este mortală pentru Plahotniuc. Am vorbit încă atunci că vor fi folosite instrumente puternice, precum este manipularea cu sondajele. Am prezis că în următoarele luni vor apărea mai multe sondaje în care Platforma DA va avea nu doar 3-4%, dar va avea chiar minus 4%. Nu suntem uimiți”, a declarat jurnaliștilor vicepreședintele PPDA, Alexandru Slusari.



Potrivit sondajului IRI, în următorul Parlament vor intra doar trei formațiuni politice – PSRM, PAS și PDM. Pentru Partidul Platforma Demnitate și Adevăr sunt gata să voteze 4% din alegători, insuficient ca să treacă pragul electoral. De asemenea, încrederea în Andrei Năstase a scăzut până la 6%. Este de menționat faptul că liderul formațiunii Andrei Năstase a refuzat să comenteze datele acestui sondaj și nu a fost prezent nici la conferința de presă care a fost susținută astăzi de fruntașii partidului său.