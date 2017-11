Un tânăr din Rusia afirmă că a trăit pe Marte înainte de a fi ''renăscut'' pe Pământ

Un tânăr din Rusia care are în prezent 20 de ani susţine că a trăit pe Marte într-o viaţă anterioară până când pe planetă a avut loc un război nuclear care a dus la distrugerea aproape a tuturor formelor de viaţă de acolo.



Părinţii lui Boriska Kipriyanovich susţin că băiatul vorbeşte des despre civilizaţiile extraterestre chiar dacă aceştia nu au discutat niciodată despre astfel de lucruri cu el. Conform Metro, el a declarat că a vizitat Pământul în timp ce lucra ca pilot pe Marte şi că aveau legături strânse cu egiptenii străvechi.



De fapt, el a afirmat că viaţa de pe Pământ se va schimba după ce omenirea va ''descifra'' mecanismul din spatele urechii Sfinxului. El afirmă că acum trăieşte în Rusia după ce a fost ''renăscut'' pe Pământ şi şi-a făcut publice idele nedovedite şi nefondate în urmă cu şapte ani.







Despre viaţa de pe Marte, el a declarat că persoanele de acolo se opresc din creştere la vârsta de 35 de ani şi sunt imorali. Având în vedere marele război nuclear, el a afirmat că ''Nu nu îmi este frică de moarte. A fost o catastrofă pe Marte acolo unde am trăit. Oamenii precum noi încă trăiesc acolo. A a vut loc un război nuclear între ei şi doar unii au supravieţuit. Şi-au construit noi adăposturi şi noi arme.'' El a adăugat că marţienii cresc până la 2 metri înălţime şi pot respira dioxid de carbon şi încă trăiesc pe Marte, dar se află în subteran.



Mama sa susţine că era special de la o vârstă fragedă, de la câteva săptămâni a început să-şi poată ţină singur capul, iar de la un an de zile putea citi titlurile din ziare, la doi ani a început să deseneze şi de la trei să picteze. ''Nimeni nu l-a învăţat despre astfel de lucruri până acum, câteodată stă în poziţie lotus şi începe să spună detalii despre Marte, sisteme planetare şi alte civilizaţii,'' afirmă mama băiatului.