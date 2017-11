Rusia transmite că Vladimir Putin este pregătit pentru o întâlnire cu Donald Trump în Vietnam

Preşedintele rus Vladimir Putin este pregătit să se întâlnească cu preşedintele american Donald Trump în cadrul summitului Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) din oraşul vietnamez Da Nang, a anunţat miercuri ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, relatează site-ul agenţiei Sputnik.



"Am auzit anunţurile preşedintelui american [Donald Trump] că intenţionează să organizeze o întâlnire cu preşedintele Putin. Putin este gata pentru asta, partea americană ştie acest lucru. Ofiţerii de protocol sunt acum în contact, iar atunci când programul celor doi lideri va fi clarificat cred că veţi fi informaţi", a spus Lavrov, în cadrul unei vizite în Vietnam.



Şeful diplomaţiei de la Moscova a mai precizat că va purta discuţii cu secretarul de stat al SUA, Rex Tillerson, tot în cadrul summitului APEC.



"Tillerson, după cum am înţeles, nu este încă aici, va veni cu preşedintele [Donald] Trump, deci cel mai probabil vom comunica în timpul summitului", a mai spus Lavrov.



Ministrul rus de Externe s-a referit şi la posibila agendă a discuţiilor dintre Trump şi Putin.



"Relaţiile noastre bilaterale necesită reparaţii grave după ce echipa [fostului preşedinte al SUA] Obama a contribuit la deteriorarea lor. În afacerile internaţionale sunt pe agenda situaţia din Peninsula Coreeană, soluţionarea păcii din Siria, Irakul, conflictul dintre Palestina şi Israel, situaţia din Ucraina - în care reprezentantul american a început să lucreze în mod activ şi intenţionează să se întâlnească cu [consilierul preşedinţiei ruse Vladislav] Surkov în următoarele zile, din ce am înţeles", a declarat Serghei Lavrov.



Donald Trump a precizat că s-ar putea întâlni cu omologul său rus Vladimir Putin în cadrul forumului APEC, dar deocamdată nu există un program oficial în acest sens. Liderul de la Washington a spus că întrevederea ar putea ajuta la soluţionarea problemelor privind Coreea de Nord, Siria şi Ucraina.



Summitul Cooperarea Economică Asia-Pacific (APEC) este programat pentru 10-11 noiembrie în oraşul vietnamez Da Nang.