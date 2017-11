Investiție românească surpriză în Moldova! Una dintre cele mai mari bănci românești cumpără un important pachet de acțiuni la Victoriabank

Banca Transilvania (BT) intentionează să investească în Victoriabank, a treia cea mai mare bancă din Republica Moldova, dobândind o participație inițială de peste 39% din capitalul social al acesteia. Este pentru prima oară în ultimii zece ani, când o bancă din afara Republicii Moldova își arată interesul pentru a intra pe respectiva piață, se arată într-un comunicat al Băncii Transilvania.



Tranzacția va respecta toate prevederile legii pieței de capital din Republica Moldova, iar BT va avea nevoie de aprobarea Băncii Naționale a României și a Băncii Naționale a Moldovei pentru aceasta investiție.

Ca urmare a intrării Băncii Transilvania în capitalul Victoriabank, cei doi parteneri - BT și BERD - vor deține împreună pachetul majoritar în Victoriabank. În conformitate cu legislația în vigoare, aceștia vor face o ofertă pentru achiziționarea celorlalte acțiuni. Ca parteneri strategici, Banca Transilvania și BERD doresc să contribuie la dezvoltarea domeniului bancar din Republica Moldova.



“Suntem încântați să ne alăturăm BERD-ului și celorlalți acționari în demersul de a dezvolta piața bancară locală și de a susține economia din Republica Moldova. Dorim să replicăm modelul de business BT, succesul pe care îl avem în România. Victoriabank este o bancă solidă, bine poziționată pe piața bancară din Republica Moldova. Vedem potențial de creștere pe liniile de business pe care în mod tradițional Banca Transilvania are o bogată expertiza – ÎMM, retail, microcompanii – precum și în ceea ce privește serviciile financiare digitale. Pentru planul nostru ambițios ne bazăm inclusiv pe continuarea și dezvoltarea colaborării strategice cu partenerii noștri tradiționali”, a declarat Horia Ciorcila, președintele Consiliului de Administrație al Băncii Transilvania.



Victoriabank are aproape 30 de ani de activitate in Republica Moldova, 540 de mii de clienți, 1400 de angajați și aproape 100 de sedii. Banca se bucură de încredere mare din partea clientilor: în iunie a.c., Victoriabank avea cel mai ridicat nivel al depozitelor raportate la totalul activelor din întreaga piață din Republica Moldova, de 80%, iar raportul credite/depozite era cel mai redus de pe piata, de 39%. Victoriabank se remarcă, de asemenea, prin activitatea de carduri: peste 17% cota de piață ca număr de carduri (aproape 285 de mii), aproape 25% cota de piata ca număr de POS-uri și peste 37% privind rulajele cu cardul la comercianti.



Banca Transilvania este a doua cea mai mare bancă din România și nucleul Grupului Financiar BT. Activitatea sa este organizată pe trei linii principale de business: Corporate, IMM și Retail. Banca are 2,2 milioane de clienți, peste 7000 de angajați și peste 500 de sedii. Grupul BT are expertiză în Republica Moldova din 2008, datorita subsidiarei BT Leasing MD.