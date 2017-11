Ce să nu pui niciodată în salată!

Salata este felul de mâncare ideal pentru persoanale care țin dietă, și nu numai. Prin consumul legumelor sub formă de salate obții doza zilnică necesară de substanțe nutritive esențiale. Însă,o salată perfectă poate fi distrusă prin adăugarea unor ingrediente care nu sunt sănătoase.



Acestea nu numai că vor afecta sănătatea corpului, ci vor sabota obiectivele de pierdere în greutate. Prin urmare, exsită câteva lucruri pe care nu trebuie să le adaugi niciodată în salată.



Pui la cuptor, tofu sau creveți

Aceste alimente adaugă calorii nedorite, plus că pot crește nivelul de zahăr din organism. Din acest motiv, salata nu mai devine prietena dietei.



Tăiței crocanți sau tortilla

Mai bine mănânci o pungi de chips-uri. O jumătate de cană de tăiței crocanți sau de tortilla pot adăuga 120 de calorii, fără a menționa grăsimile pe care le conține. În schimb, poți opta pentru migdale, nuci, fistic sau alte produse bogate în grăsimi sănătoase.



Dressing cremos

Dressing-urile (sosurile) cremoase sunt bombă calorică. În plus, conțin sodiu și grăsimi nesănătoase. Dacă vrei să adaugi un sos cremos în salata ta, optează pentru o pastă de avocado.



Crotoane

O mână de crotoane are aproximativ 100 de calorii, 200 mg sodiu și 20 de grame de grăsimi saturate.



Fructe uscate

Stafidele sau caisele uscate conțin aproximativ 22 de grame de zaharuri și mai mult de 100 de calorii. În plus, ele nu au ce căuta într-o salată. Optează pentru legume proaspete, care îi oferă organismului multe substanțe nutritive.