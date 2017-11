Ambasadorul SUA la Bucureşti: Ar trebui să vă îngrijoreze că Moldova este înaintea României în ceea ce priveşte climatul de business

Ambasadorul SUA la Bucureşti, Hans Klemm, a declarat vineri, 3 noiembrie, la „Topul Naţional al Firmelor Private din România”, că trebuie să fie îngrijorător pentru autorităţile de la Bucureşti faptul că Republica Moldova se află în faţa României în ceea ce priveşte climatul de business. Diplomatul american a făcut referire în acest sens la un raport realizat de Banca Mondială, publicat zilele trecute.



„Un raport publicat acum câteva zile de Banca Mondială privind climatul de business nu doar în România, ci în toate ţările din lume, arată că unele ţări şi-au îmbunătăţit poziţia, inclusiv, spre surprinderea mea, Republica Moldova, care este acum cu puţin mai sus decât România în ceea ce priveşte abilitatea ţării şi a companiilor de a face operaţiuni aici şi a se bucura de un mediu favorabil. Faptul că Republica Moldova are o poziţie mai bună decât România este un lucru care pe mine m-ar îngrijora”, a afirmat Hans Klemm, notează Agerpres.



Republica Moldova a urcat 21 de poziţii în clasamentul internaţional Doing Business în ceea ce priveşte „Lansarea afacerilor”, de pe locul 44 – pe locul 23, transmite IPN.



Potrivit unui comunicat de presă al Secretariatului Consiliului Economic pe lângă prim-ministrul Republicii Moldova, la elaborarea clasamentului a fost luată în calcul reforma privind excluderea Casei Naţionale de Asigurări Sociale din procesul de înregistrare a întreprinderilor.



Doing Business este un clasament internaţional efectuat de Banca Mondială şi reprezintă o carte de vizită la capitolul climatului investiţional. Cu cât poziţionarea Republicii Moldova în acest clasament este mai bună, cu atât mai atractivă este considerată pentru investitori.



Potrivit ratingului Doing Business, Moldova se situează pe locul 44 din 190 de state.