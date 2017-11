Killerul ghinionist, Vitalie Proca a recunoscut aseară la JurnalTV ca i s-a propus, acum câțiva ani, un milion de lire sterline doar ca să spună numele celui care a vrut să-l asasineze pe Gherman Gorbunțov. Oferta a venit direct de la victimă, prin avocatul acestuia.



Propunerea s-ar fi făcut când Proca era deja reținut. Deși, in fața jurnaliștilor, Proca a fost destul de cooperant, acesta așa și nu a putut explica de ce a refuzat suma deloc de neglijat.



Contactat de jurnaliștii de la portalul “Zeppelin”, Gorbunțov s-a arătat uimit de afirmațiile celui care a băgat în el 7 gloanțe. Mai mult decât atât, bancherul l-a sunat pe unul din avocații săi despre care Proca afirma ca i-a propus banii. Și acesta, a catalogat afirmațiile killerului ca fiind aberante.



În interviul acordat celor de la Jurnal TV, Proca însă, presupunem, gratis l-a numit pe cel care a comandat asasinatul în cazul Gorbunțov. Potrivit lui Proca, acesta ar fi fost Vlad Plahotniuc.



Solicitat să comenteze pentru “Zeppelin”, Gorbunțov s-a arătat nedumerit de afirmațiile asasinului. Așa cum declară bancherul, nu-l leagă nimic de Plahotniuc, iar toate afacerile pe care le-a avut în trecut, sunt legate de grupul “РЖД” .Iar, cei care sunt real interesați în lichidarea lui, se află la Moscova. Gorbunțov a reiterat încă odată faptul că anume Renato Usatîi, reprezentând interesele moscoviților, a fost adevăratul comanditar.



Pentru a-și susține afirmațiile, Proca le-a mai povestit jurnaliștilor ca a fost audiat de autoritățile române într-un dosar deschis la București în cazul omorului cetățeanului rus la Londra. Totuși, deși este victimă, Gorbunțov afirmă că nu a fost contactat de nici un organ abilitat român care să-l anunțe, cel puțin, despre existența vreunei astfel de cauze penale. Cât despre audierea lui, nici pomină.



Proca a spus că a acceptat să colaboreze cu autoritățile de peste Prut, doar ca să nu fie repatriat în Republica Moldova. Totuși, nu s-a arătat deloc cooperant cu englezii, acolo unde a săvârșit infracțiunea.



Acum câteva zile procurorii de la PCCOCS au declarat într-o conferință de presă că s-au efectuat demersurile oficiale pentru comisiile rogatorii către partea engleză în acest caz. Asta vine după ce, organizatorul care și-a recunoscut vina, Ion Druță, alias “Pisateli”, cetățean moldovean, a făcut depoziții în cadrul anchetei și a spus în detalii cum a fost organizat grupul criminal in cazul asasinatului asupra lui Gorbunțov.



Potrivit organizatorului, Proca a fost trimis la Londra să împuște, iar comanditarul a fost primarul de la Bălți, Renato Usatîi. Ultimul, apelând la serviciile interlopilor prin alți doi buni cunoscuți certați cu legea. Este vorba despre Ghenadie Vechiu, zis și Clifford și Oleg Timoșenko, alias”Timoha.”



Despre cei doi, Proca a evitat în interviul acordat pentru Jurnal TV să spună vreun cuvânt. Posibil din cauza faptului că după eșuarea asasinatului, întâmplator sau nu, ambii intermediari au dispărut fără urma.



Potrivit lui Pisateli, cel puțin în cazul lui Clifford, acesta nu a mai fost de găsit in momentul în care a început să-i ceară socoteală lui Renato Usatîi despre nerespectarea unor înțelegeri la organizarea omorului asupra lui Gorbunțov.