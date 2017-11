Reacția PCCOCS la declarația lui Vitalie Proca că Vlad Plahotniuc ar fi comandat asasinarea lui Gherman Gorbunțov

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale spune că declarațiile lui Vitalie Proca, precum că Vlad Plahotniuc ar fi comandat asasinarea bancherului rus Gorbunțov, nu sunt noi.



Astfel, procurorii PCCOCS declarau încă în 2016 că Vitalie Proca ar fi fost de acord, pentru suma totală de 600 de mii de euro, oferită de Renato Usatîi, să facă indicații false. Înseși persoanele care erau responsabile să negocieze sumele de bani i-ar fi indicat lui Proca să îl numească pe Vlad Plahotniuc drept cel care a comandat omorul lui Gherman Gorbunțov, a declarat Vitalie Busuioc, șef-adjunct al PCCOCS pentru UNIMEDIA.



PCCOCS continuă să analizeze toate detaliile cazului.



Autoritățile ruse refuză să-l extrădeze în Republica Moldova pe Renato Usatîi, acuzat că ar fi comandat omorul bancherului rus.



Potrivit autorităților, Renato Usatîi ar sta în spatele unei grupări care aveau scopul de a-l deposeda pe Gherman Gorbunţov de proprietăţile pe care le deţinea, cu ulteriorul omor al acestuia şi asigurarea ştergerii urmelor infracţiunii.



UNIMEDIA amintește că ieri Jurnal TV a publicat un interviu cu interopul Vitalie Proca, în care acesta spune că Vlad Plahotniuc a comandat asasinarea lui Gherman Gorbunțov.



„Comanda e a lui Plahotniuc. Nu ştiu cum îl vede restul lumii, dar eu îl consider un criminal în serie şi ştiu de ce vorbesc aşa. M-a prins într-un moment în care am stat mai prost cu banii. Nu am putut să întorc o sumă de bani împrumutată şi mi s-a propus să fac acest lucru”, a declarat Vitalie Proca.