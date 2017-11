Ce spun astrele azi, 3 noiembrie

Berbec

Nu purtati stresul de la locul de munca oriunde va duceti, deoarece va poate afecta relatiile cu cei dragi. Cel mai tare se va resimti asupra familiei, in cadrul careia s-ar putea ca rolul vostru sa nu mai fie unul pozitiv, in aceste conditii. Profitati de vremea buna pentru o seara petrecuta in natura cu cei dragi si incercati sa uitati de dificultati. Este posibil sa apara complicatii la plamani sau gat, dar nu sunt mai mult decat urmele unei vechi raceli. Incercati sa tratati cu metode naturiste, eventual ceaiuri calde. Daca nu ati avut timp pentru socializare in ultima vreme, acum este perioada perfecta; s-ar putea sa intalniti persoane noi, cu care sa va impacati foarte bine.



Taur

Urmeaza o perioda in care ar trebui sa acordati multa atentie aspectului mental, mai ales daca v-ati simtit lipsiti de inspiratie. Concentrati-va pe viitor si nu lasati un trecut dureros sa va dicteze starea; oportunitatile apar doar atunci cand va aratati dispusi sa incercati lucruri noi. Este posibil ca cineva drag sa va dezamageasca sau sa ia o decizie cu care nu sunteti de acord. Pentru a evita micile probleme la locul de munca, incercati sa ramaneti cu un pas inaintea tuturor proiectelor si cerintelor. Altfel, s-ar putea sa apara conflicte si frustrari. S-ar putea sa va aflati in pericolul de a raci; daca se poate, evitati orice mijloc de transport in comun.



Gemeni

Daca planuiti sa faceti o schimbare importanta, prioritizati ajutorul profesionistilor; cei din jur vor incerca sa va dea nenumarate sfaturi, dar s-ar putea ca acestea sa duca la conflicte. Evitati sa beti mai mult de o cafea pe zi, deoarece riscati sa va dereglati somnul. Va aflati intr-o perioada cu imunitate scazuta; inlocuiti a doua ceasca de cafea cu un ceai sau alte surse de vitamine. S-ar putea sa fiti nevoiti sa selectati foarte atenti proiectele la locul de munca; nu va asumati prea multe responsabilitati, pentru ca azi nu va sta mintea, asa cum ar trebui, la treburi de genul acesta. De asemenea, analizati cu atentie potentialul fiecaruia pentru a fi sigur de reusita.



Rac

Daca sunteti la inceputul unei relatii, va urma o perioada de acomodare; nu va lasati intimidati de intensitatea si profunzimea noilor sentimente, deoarece, in timp, veti invata cum sa le manevrati. Este posibil sa apara un conflict in familie; daca in ultima vreme v-ati aflat intr-o stare de irascibilitate, cautati sursa inainte sa rabufniti asupra celor dragi. Stilul de viata haotic ar putea contribui la aceasta stare; incercati sa renuntati la cafea dupa ora pranzului si la mancarurile grase la cina. S-ar putea sa dati de anumite provocari la locul de munca, dar acestea va vor determina sa invatati lucruri noi si sa avansati in pozitie.



Leu

Veti fi tentati sa faceti numeroasa schimbari in viata voastra, de la mobila din apartament la dieta; concentrati-va pe cele care nu necesita un buget foarte ridicat, deoarece va urma o perioada de instabilitate financiara. Desi trebuie sa fiti prudenti in acest caz, aveti incredere in instinctul vostru cand vine vorba de locul de munca. Va veti face remarcati daca va prezentati ideile cu incredere si entuziasm, mai ales daca aveti colegi care evita astfel de proiecte. Daca relatia cu cei dragi a avut de suferit in ultima vreme, puteti sta linistiti; astrele sunt de partea voastra in aceasta perioada, asa ca puteti incepe demersuri pentru a remedia ceea ce este defect, din acest punct de vedere.



Fecioara

Puteti incepe orice fel de proiect cu multa incredere, deoarece va aflati intr-o perioada norocoasa, prielnica pentru a va pune in valoare abilitatile si experienta profesionala acumulata de-a lungul timpului. S-ar putea ca astazi sa calatoriti in afara orasului, dar doar intr-un scop profesional. Veti petrece mai mult timp decat de obicei analizand cu atentie prieteniile voastre, insa aveti incredere in acest instinct. Prietenii adevarati vor avea ocazia sa se faca remarcati. Profitati de energia pozitiva din ultima vreme sa inspirati si alte persoane. Este posibil ca un membru al familiei sa beneficieze de prezenta voastra; fiti atenti la un astfel de semn.



Balanta

S-ar putea sa jucati rolul de mediator in relatiile din familie, deoarece calmul vostru inspira incredere; ajutorul vostru va fi apreciat, dar incercati sa ramaneti cat se poate de obiectivi. Daca v-ati facut un plan in ceea ce priveste viata profesionala, ar trebui sa il urmati cu incredere; bazati-va pe propria intuitie, astazi nu va va trada. Se anunta o perioada de succes, care ar putea include si o promovare intr-un rol mai important. Probleme mai vechi de sanatate pot sa reapara; in acest caz, nu ezitati sa cereti sfatul unui specialist. Astazi s-ar putea sa dati peste cunostinte cu care ati pierdut orice forma de contact.



Scorpion

Va aflati intr-o perioada dificila in ceea ce priveste starea voastra mentala; veti fi predispusi la lipsa de incredere, dar si de energie. Timpul petrecut alaturi de cei dragi va va inspira. Desi veti avea tendinta sa evitati orice forma de socializare, aceasta va poate face doar bine; incercati sa apelati la prietenia celor din jur si nu veti fi dezamagiti. O sursa de bucurie va fi locul de munca, unde se va crea un mediu prielnic pentu implementarea noilor idei. Aveti grija la alimentatie, deoarece s-ar putea sa suferiti de o usoara forma de gastrita. Daca disconfortul se inrautateste, apelati la un specialist pentru a evita o problema mai grava.



Sagetator

O perioada cu trairi intense care ar putea duce la conflicte, in special la locul de munca; spiritele se pot incinge foarte usor, in acest context. Ar trebuie sa nu amanati proiectele incepute, deoarece este posibil ca promisiunile facute sa fie aduse in discutie. Nu va asteptati ca cei din jur sa accepte usor schimbarile de temperament. In ultima vreme, va enervati mai usor si tindeti sa va descarcati asupra celorlalti. Evitati sa imprumutati bani de la prieteni sau familie, deoarece s-ar putea sa aduceti un dram de tensiune in relatia voastra. Astazi veti fi predispusi la migrene; este un semn sa va monitorizati consumul zilnic de lichide.



Capricorn

Viata profesionala si cea de familie vor fi cat se poate de diferite. Desi la locul de munca nu vor exista conflicte si va veti desfasura activitatea in liniste, in familie este posibil sa apara unele divergente. Sunteti ferm convinsi ca aveti dreptate in orice discutie, insa cei din jur vor privi aceasta atitudine ca fiind aroganta si s-ar putea sa va evite. Se anunta o perioada buna pentru o relatie sentimentala, dar nu numai. Este posibil sa intalniti pe cineva nou cu care veti fi compatibili pe orice tema. Astazi s-ar putea sa aveti probleme cu articulatiile; daca acestea sunt mai vechi, este timpul sa va interesati cum puteti ameliora disconfortul.



Varsator

Nu veti fi prea dornici de socializare, in special astazi, cand nivelul de stres se va afla la punctul culminant; uneori veti face fata cu destul de multa greutate. Dar nu va faceti griji! Visati, din toata inima, la o perioada de relaxare, in special daca ati avut parte de dificultati la locul de munca; si nu va opriti doar la vise, puteti sa incepeti sa si planificati ceva frumos in acest sens. Iar acest lucru va va permite sa petreceti mai mult timp cu cei dragi. Daca va doreati sa incepeti un proiect personal, profitati de urmatoarele zile; se anunta schimbari in viata voastra, in special cand vine vorba de spatiul in care traiti si de dieta voastra. O lipsa acuta de vitamine ar putea sa va influenteze starea de bine.



Pesti

Se anunta o perioada cu dificultati financiare, care trebuie foarte manevrate, astfel incat sa nu devina cronice. Un buget pe care il urmati cu strictete ar putea sa va salveze de multe batai de cap, chiar daca tentatia de a cheltui va fi mare, mai ales daca aceasta este cu scopul de a socializa. Relatiile din familie vor fi armonioase si veti avea oportunitatea sa petreceti mai mult timp cu cei dragi. Va veti face remarcati la locul de munca doar daca le spuneti celor din jur ce idei noi aveti. Cu putina incredere, s-ar putea sa ajungeti responsabili pentru un numar de noi proiecte. Este posibil sa aveti probleme cu ficatul ca urmare a exceselor.