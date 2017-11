Pentru o stare de bine toamna, urmează aceste sfaturi

În sezonul rece organismul nostru are de suferit, este mai predispus la răceli, apare și astenia de toamnă. Evită depresiile de toamnă și răcelile cu o alimentație sănătoasă și echilibrată. Iată ce să faci pentru a fi în formă, chiar dacă afară temperaturile scad simțitor:



Dormi inteligent

Poate că tocmai am trecut la ora de iarnă, iar schimbarea o să-ți inducă o stare de confuzie, află că într-o zi sau două, corpul tău ar trebui să se adapteze la noul program. Neuorologii spun că fiecare persoană are nevoi specifice de somn. Dacă adulții au nevoie de 7-8 ore de somn pe zi, adolescenții trebuie să doarmă 9 ore. Dacă te-ai săturat de somn, nu trebuie să mai stai în pat. Dă-te jos și încearcă să profiți la maximum de noua ta zi!



Gustări sănătoase

Ești ceea ce mănânci, da? Câteva mici schimbări sănătoase în dieta ta o să te ajute să treci mai ușor peste depresia de iarnă.



Nuci

În loc să dai iama-n dulciuri, mai bine optează pentru nuci și alune, bogate în acizi grași care-ți vor tonifia sistemul nervos.



Ouă

Oul conține folați și e o bună sursă de vitamina B12, ambele fiind esențiale pentru sănătatea ta și pentru buna funcționare a funcțiilor psihice. Ajută-ți corpul să obțină un plus de vitamina D mâncând un ou la câteva zile.



Cereale integrale

Îți stabilizează nivelul de zahăr din sânge și te ajută să-ți controlezi foamea. Acest tip de alimente îți reglează nivelul de insulină, ceea ce, în mod indirect, provoacă producerea de triptofan în creier, în schimb ajutându-l să producă serotonină.



Spanac

Puțin de fier nu strică nimănui, mai ales acum, în prag de iarnă. Dacă n-ai fier suficient tinzi să devii deprimată sau foarte obositîă, ceea ce o să-ți afecteze și calitatea somnului. Spanac? Spune da!



Apă

Da, apă! Bea apă la greu, ca să nu te deshidratezi și ca să nu ai schimbări de dispoziție. Potrivit unui studiu, deshidratarea dă schimbări de dispoziție și imposibilitate de concentrare.