5 animale cu puteri vindecătoare surprinzătoare

Animalele sunt deseori folosite în diverse terapii de vindecare și chiar s-a dovedit că oamenii care petrec mai mult timp în preajma acestora au o sănătate mai bună, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Iată ce animale au puteri vindecătoare care te vor surprinde cu siguranță:



Câinii

Sigur ați intuit că cel mai bun prieten al omului se va afla pe această listă. Ei bine, dincolo de starea de bine pe care un câine ne-o induce, oamenii de știință au aflat că saliva acestuiar are puterea de a vindeca fizic. Se pare că aceasta conține o proteină care ajută la vindecarea mai rapidă a rănilor.



Șerpii

O proteină existentă în veninul viperelor ajută la prevenirea infarctului cardiac. Deși să te muște o viperă nu este modul cel mai bun de a preveni această afecțiune, folosirea veninului acesteia în scop terapeutic s-a dovedit a fi o metodă eficientă.



Pisicile

S-a demonstrat că torsul pisicilor ajută la vindecarea mai rapidă a fracturilor. Oamenii de știință au dovedit că torsul ajută la vindecarea fracturilor de ligament.



Albinele

Ne oferă cel mai bun medicament natural, adică mierea. În plus, polenul acestora este bogat în vitamine, minerale, acizi grași, este antibacterial și ajută la scăderea colesterolului. Polenul proaspăt conține și 20 de amino-acizi care contribuie la sănătatea celulelor.



Animalele de companie

Porcușorii de Guineea, câinii, iepurii, pisicile, toate aceste animale de companie contribuie la sănătatea noastră. De exemplu, bebelușii care trăiesc într-o casă în care se află animale de companie au un sistem imunitar mai bine dezvoltat decât cei care nu au intrat în contact cu niciun animal. S-a dovedit că bebelușii care petrec timp în prezența unui animal prezintă mai puține șanse de a dezvolta astm sau alergii și răcesc mai rar în primul an de viață.