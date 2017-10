Motivele pentru care supa te poate îngrășa

Un preparat ușor de pregătit, ideal pentru zilele răcoroase, supa este recomandată pentru perioadele în care vrei să te refaci rapid după o răceală sau când îți dorești să slăbești.Totuși, există posibilitatea să te îngrași chiar dacă mănânci frecvent supe. Află care pot fi motivele!



Într-un studiu realizat despre menținerea apetitului sub control, la care au participat atât femei, cât și bărbați, s-a constatat că cei care au consumat un bol de supă la masă, înainte de felul principal, au mâncat cu 20% mai puține calorii decât cei care au trecut direct la felul principal. Motivul este acela că supa îți poate da senzația de sațietate și poate încetini digestia, în special dacă are un conținut ridicat de proteine și fibre.



Potrivit dieticianului și antrenorului Georgie Fear, supele sunt recomandate persoanelor care vor să scape rapid de kilogramele în plus, datorită numărului scăzut de calorii conținute.



Problema apare în momentul în care supele consumate conțin mai multe calorii și grăsimi decât în mod normal sau mai puține decât ar avea organismul nevoie, sabotându-ți astfel planul de dietă.



Există câteva supe pe care ar trebui să le eviți, chiar dacă au un gust delicios. De exemplu, uită de supele cremă de ciuperci sau de supele cremă de broccoli cu brânză Cheddar, căci acestea sunt adevărate bombe calorice. Chiar și supa cremă de roșii, care pe cât arată de sănătos, pe atât de bogată în calorii și grăsimi este, spun nutriționiștii.



Așadar, pentru a avea o siluetă armonioasă, evită supele creme și alege-le pe cele cu un conținut scăzut de grăsimi, precum supa minestrone sau cea de legume. Dacă nu poți renunța la supele cremă, preparăți-le acasă și nu adăuga smântână sau brânză.



Supele care conțin mai puțin de 100 de calorii pot părea alegerea ideală pentru a le include în dieta ta, însă în realitate îți pot sabota efortul de a slăbi. Acest lucru se întâmplă din cauza senzației de foame care va apărea la scurt timp, la maximum o oră după ce ai mâncat.