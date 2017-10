6 motive pentru a mânca dovleac

Dovleacul este vedeta de necontestat a acestei perioade. Nu doar că serveşte drept decot pentru case, curţi, restaurante sau chiar străzi, dar este un ingredient delicios pentru o mulţime de preparate. De la plăcintă la supă, de la piure la mousse pentru torturi, dovleacul se dovedeşte a fi versatil şi doar lipsa imaginaţiei ne poate opri să nu-i găsim o întrebuinţare în bucătărie.



Cât timp se găseşte proaspăt, ar trebui să profităm şi să îl includem în dieta noastră zilnică. Nu doar că este foarte gustos, ci şi pentru că este foarte sănătos. Iată 6 beneficii pe care dovleacul le are asupra sănătăţii.



Ajută la păstrarea sănătăţii ochilor

Betacarotenul este prezent într-o cantitate suficient de mare în dovleac astfel încât să ne ajută să ne păstrăm acurateţea vederii. Nu doar ochii vor avea de câştigat, ci şi inima, pentru că betacarotenul este bun şi pentru prevenirea bolilor coronariene.



Previne îmbătrânirea

O porţie generoasă de dovleac este perfectă pentru a acoperi necesarul de vitamina C pentru un adult. Cu ajutorul ei, se produce colagen care ajută la menţinearea elasticităţii şi strălucirii pielii.



Este bun în curele de slăbire

Cu 3 g de fibre la fiecare 200 de grame de dovleac şi doar 49 calorii/ 100 g, dovleacul te ajută să te simţi sătul, fără să te îngraşe.



Seminţele de dovleac te pot face fericit

Seminţele de dovleac sunt bogate în proteine, magneziu, potasiu şi zinc. Sunt studii care arată că blochează mărirea prostatei, reduce riscul de apariţie a pietrelor la rinichi şi pot preveni chiar şi depresia.



Reduce riscul de cancer

Institutul Naţional de Cercetare a Cancerului din SUA a publicat un studiu în care arată că dovleacul, cartofii dulci şi morcovii prin conţinutul lor de betacaroten au un rol important în prevenţia apariţiei celulelor canceroase.



Este bun pentru sportivi

O ceaşcă de dovleac gătit are mult mai multe nutrimente decât o banană care este folosită în mod obişuit drept gustare după orele de antrenament.