Vicepreședintele Parlamentului, Iurie Leancă: ”Sunt convins că vom reuşi să intrăm pe logica preaderării la UE”

Semnarea rezoluției Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova – UE va aduce țara noastră în etapa de preaderare la Uniunea Europeană. Declarația aparține vicespeakerului Parlamentului, Iurie Leancă, care este și co-președinte al acestui Comitet. Leancă mai susține că semnarea documentului va contribui la îmbunătățirea vizibilă a vieții cetățenilor. Subiectul a fost discutat aseară la emisiunea Replica de la Prime TV.



„Am discutat problemele din comerţ, care există astăzi în Republica Moldova şi UE. Am solicitat mărirea cotelor la anumite produse. Şi sunt convins că vom reuşi să intrăm pe logica preaderării. Cetăţenii, prelucrătorii, economia per ansamblu, vor avea de beneficiat. Asta este un salt calitativ nou, după semnarea Acordului de Asociere, după obţinerea regimului fără de vize, zonă de liber schimb, va fi un salt calitativ nou în apropierea noastră de UE", a declarat Iurie Leancă.



Amintim că joia trecută, la Strasbourg a fost adoptată Rezoluția Comitetului Parlamentar de Asociere Moldova – Uniunea Europeană. Aceasta confirmă, printre altele că Moldova are perspectivă de aderare la Uniunea Europeană și poate candida pentru a deveni membru al blocului comunitar, atât timp cât respectă principiile democrației. În document este menţionat și faptul că ţara noastră a înregistrat progrese importante, în special în domeniul judiciar şi în combaterea corupţiei. Delegația de la Chișinău a fost reprezentată de vicespeakerul Iurie Leancă și deputatul Sergiu Sîrbu.