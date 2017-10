6 cauze pentru care te îngrași fără să mănânci

Faci parte din categoria celor grijulii cu alimentația, și care totuși acumulează kilograme în plus? Există o serie de cauze răspunzătoare pentru acest fapt, pe care probabil nici nu le bănuiești!



1. Ai probleme cu glanda tiroidă

Glanda tiroidă reglează metabolismul. Dacă suferi de hipotiroidie, glanda nu secretă suficienți hormoni, ceea ce duce la scăderea metabolismului. Asta înseamnă că vei lua în greutate pe nesimțite, adeseori în ciuda dietelor pe care le urmezi. Disfuncțiile tiroidei nu prezintă, la început, semne evidente, iar boala este diagnosticată târziu. De aceea, după vârsta de 40 de ani, un simplu test de sânge îți poate arăta dacă suferi sau nu de hipotiroidie. Terapia de substituție hormonală te ajută să-ți recapeți greutatea normală.



2. Te confrunți cu dereglări hormonale

Problemele endocrine, precum sindromul ovarului polichistic sau instalarea menopauzei, afectează echilibrul hormonal. În aceste condiții este destul de greu să îți menții silueta, mai ales dacă nu urmezi o dietă sănătoasă. Nu uita că o jumătate de oră de mișcare, zilnic, îți poate fi de mare folos!



3. Nu te odihnești suficient

Cantitatea și calitatea somnului sunt la fel de importante precum hrana. Studiile arată că persoanele care nu reușesc să aibă un somn odihitor au tendința să consume alimente bogate în grăsimi și zahăr.



4. Ești stresată

Stresul zilnic și anxietatea duc la mărirea nivelului de cortizol. Acesta este un hormon cu impact atât asupra stării emoționale, cât și fizice. Are ca efect creșterea fluxului de sânge și a ritmului cardiac, perturbând astfel odihna și somnul. Iar somnul insuficient și de proastă calitate duce, pe termen lung, la îngrășare.



5. Iei masa la ore nepotrivite

Dacă dimineața sari peste micul dejun, prânzul îl iei pe fugă sau poate de multe ori omiți și acest pas, seara vei fi inevitabil înfometată. Chiar dacă nu vei mânca mult, după ora 18.00 organismul procesează mult mai greu mâncarea, iar grăsimile și zaharurile nu vor mai fi consumate sub formă de energie, ci vor fi stocate sub formă de depozite adipoase.



6. Ai rezistență la insulină

Dacă te îngrași și nu știi de ce, este posibil să fi dezvoltat rezistență la insulină. Organismul nu mai răspunde în mod corespunzător la insulina produsă de pancreas, iar corpul are tendința să stocheze grăsimi. Sindromul rezistenței la insulină este o afecțiune complexă, care include disfuncții diverse, tulburări ale metabolismului, hipertensiune arterială.