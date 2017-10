Ce spun astrele azi, 30 octombrie

Berbec

Nu va place deloc sa fiti pusi sub presiune, atunci cand aveti de facut unele alegeri, insa exact asta se va intampla astazi, in ceea ce va priveste. Va fi o atmosfera destul de apasatoare la locul de munca; colaborarea cu ceilalti va fi compromisa, din start, de anumite suspiciuni care nu se vor confirma, dar care vor plana asupra mediului profesional pe toata durata zilei. Nu trebuie sa va asteptati la cine stie ce rezultate, in aceste conditii. Este o zi in care puteti, in limita timpului disponibil, sa va implicati in actiuni caritabile sau sociale; ba chiar ar fi indicat sa faceti asta, ca o alternative mai placuta la ceea ce se intampla la serviciu.



Taur

Se pare ca astazi, sentimentele care vor domina atmosfera vor fi cele de invidie, de gelozie, si alte tare din acestea, ce pot sa aiba un efect negative profund asupra starii voastre de spirit. In plan profesional, va trona invidia, a altora fata de voi, dara trebuie sa fim cinstiti, si a voastra fata de altii. Binenteles, se poate sa resimtiti un astfel de sentiment, in momentul in care vedeti succesul altora, insa acest lucru trebuie sa va influenteze si pe voi sa fiti mai buni, nu sa va duca spre actiuni incorecte. Daca, in ceea ce va priveste, este putin probabil sa se intample asta, este foarte posibil ca, inspre voi, sa fie indreptate astfel de actiuni; trebuie sa fiti pregatiti sa faceti fata unor astfel de situatii.



Gemeni

S-ar putea sa aveti parte de cel putin o surpriza placuta pe ziua de azi, asa ca pregatiti-va sufleteste pentru asta. Poate o intalnire cu iubirea vietii voastre, o sansa de a castiga o suma de bani consistenta dintr-o afacere, posibilitatea de a face o anumita schimbare in casa, dorita de mai multa vreme. Incarcati-va bateriile in prima parte a zilei, fiindca a doua parte nu se anunta la fel de reusita. Pastrati-va mintea deschisa pentru toate oportunitatile ce ar putea sa apara. Aveti grija si la starea de sanatate; stresul poate sa duca la acutizarea unor probleme preexistente. Incercati, pe cat posibil, sa gasiti si timpul necesar relaxarii. Tensiunea si agitatia nu fac bine nici trupului si nici sufletului.



Rac

Ar fi bine sa va comportati mult ai cumpatat, mai intelept, mai ales in anumite circumstante. Aveti tendinta de a va aventura in necunoscut, de a incerca chestii noi despre care nu stiti prea are lucru, iar asta poate fi extreme de periculos; ganditi-va ca mergeti singuri pe nisipuri miscatoare, fara garantia ca ati putea iesi, cumva, la liman. Fiind o zi de evaluare, atat pentru voi, cat si pentru colaborarile voastre, poate ca va simtiti indreptatiti sa va ganditi la ceva nou si atractiv; nu riscati inutil, mai ales ca nu este cazul, nu sunteti fortati de imprejurari. Inclusiv in relatiile sentimentale, este cazul sa ganditi lucrurile la rece, sa puneti si creierul la contributie sis a nu va lasati purtati doar de val.



Leu

Se pare ca problemele financiare nu mai exista in viata voastra; cel putin astazi, cand veniturile se vor rotuni frumusel, mai ales daca ati investit intelept, in ultima perioada. Exista un potential crescut de a stabili colaborari fructuoase si pentru viitor, asa ca va trebui sa va puneti pe treba sis a nu lasati sa treaca pe langa voi oportunitatile favorabile. A doua parte a zilei s-ar putea sa nu mai fie dominate de evolutii la fel de benefice; chestiuni surprinzatoare si complicate ar putea sa contribuie la modificarea rapida a starii voastre de spirit. Va fi nevoie sa luati decizii rapide si definitive, ceea ce inseamna o crestere a presiunilor asupra voastra, intr-un moment in care ati sperat ca va puteti relaxa alaturi de cei dragi.



Fecioara

Monotonia acestei zile ar putea fi sparta, daca va veti implica in actiuni menite sa schimbe ceva in peisaj. Chiar si actiuni simple, precum schimbarea locului in care va luati pranzul sau alegerea unei alte rute spre casa, pot avea influenta benefica asupra starii voastre de spirit. Incercati sa clarificati aspectele care influenteaza in mod negative evolutiile din relatia de cuplu; aveti nevoie de liniste in viata personala si doar prin limpezirea chestiunilor neclare se poate ajunge la o stare de normalitate. Binenteles ca si actiunile menite sa va consolideze legatura fizica dintre parteneri sent foarte binevenite; nu va abtineti in a face planuri, impreuna, in aceasta privinta!



Balanta

Nu va lipseste energia pentru indeplinirea obiectivelor propuse pentru aceatsa zi; trebuie insa sa va mobilizati exemplar sis a gasiti motivatiile corecte, de care aveti nevoie. Luati-va timpul necesar pentru a va ocupa, asa cum trebuie de pregatirea unor momente speciale alaturi de persoanele dragi din viata voastra, mai ales daca este vorba despre un eveniment special. Starea psihica va fi afectata de numeroase emotii, care-si vor face resimtita prezenta inca de la primele ore ale diminetii. Daca doriti sa intreprindeti ceva indraznet, in plan profesional, acum ar fi momentul potrivit pentru a actiona; tineti cont ca veti iesi in evidenta, deci aveti mare grija cum va prezentati!



Scorpion

Agenda acestei zile va fi destul de incarcata, in ceea ce va priveste pe voi, nativii acestei zodii; este foarte posibil sa nici nu va dati seama de cat de mult va solicita toate aceste activitati, pan ace nu va veti resimti in plan fizic. Ar fi bine, insa, sa nu lasati lucrurile sa ajunga pana acolo. Daca aveti de pus la punct chestiuni de importanta majora pentru viitorul vostru, dar si al familiei, initiate discutii cu toti cei implicati, pentru ca toata lumea sa fie informata si sa inteleaga corect depsre ce este vorba. Astazi este o zi in care trebuie sa comunicati, sa fiti alaturi de persoanele care v-ar putea oferi indicii pretioase referitoare la directiile pe care le-ar putea lua viitorul vostru.



Sagetator

Este foarte posibil sa fi avut o noapte agitata, asa incat va fi dificil sa va treziti cu dispozitia dorita; puteti sa va plimbati putin, inainte de a merge la munca, pentru a va revigora putin. Daca puteti, sunati si spuneti ca veti intarzia, pentru a avea la dispozitie timp suficient, fara stress si presiune. Profesia voastra va va pune in fata a numeroase provocari, pe tot parcursul zilei; veti avea posibilitatea de a va pune in valoare cunostintele si expertiza pe care le detineti. Rabdarea este cuvantul-cheie, astazi; trebuie sa va acordati timp, sa puteti lua deciziile cele mai potrivite. Chestiunile financiare s-ar putea sa se repercuteze si asupra vietii de familie; trebuie sa va puneti de accord cu partenerii, asupra modului in care sa va utilizati propriile venituri; nu este bine sa functionati pe cont propriu, in aceasta directie.



Capricorn

Munca nu a facut nici un rau nimanui, insa trebuie respectate si aici niste limite; excesele reprezinta, in mod clar, o amenintare, indiferent de modul sau domeniul in care se manifesta. Este o zi potrivita pentru a face planuri de viitor, pentru a maximiza rezultatele proiectelor pe care deja le-ati inceput; aveti potential, iar asteptarile sunt mari in ceea ce va priveste. Relatiile cu cei dragi trebuie tratate cu toata consideratia; exista chestiuni pe care trebuie sa le reglati, mereu vor exista, insa daca exista sentimente, toate aceste lucruri se pot rezolva foarte simplu. Spre seara, este foarte posibil sa aveti parte de o surpirza placuta din partea apropiatilor, care sa va revigoreze, mai ales daca starea de spirit cu care veniti de la munca nu este una dintre cele mai bune.



Varsator

Este bine sa respectati, cu strictete, orele intalnirilor deja stabilite; din pacate, avertismentul este necesar, pentru ca, uneori, nu sunteti foarte parolisti, din acest punct de vedere. Mai ales daca este o prima intalnire cu o anumita persoana, nu faceti o impresie proasta. S-ar putea sa pierdeti, insa de la inceput, initierea unor evolutii cu potential pentru viitor. Daca va ganditi sa schimbati anumite lucruri din viata voastra personala, acum este momentul; nu luati hotarari fara a va consulta si cu celelalte persoane interesate. Contextul astral stimuleaza romatismul, in ceea ce va priveste, asa ca este foarte posibil sa aveti interactiuni placute cu partenrii, care sa stimuleze relatia de cuplu.



Pesti

Desi, de regula, incercati sa va faceti placuti tuturor, astazi va va fi foarte dificil sa afisati o stare de spirit corespunzatoare. Mereu veti avea sentimentul ca va lipseste ceva, ca puteti face mai multe dar ca ceva va impiedica in acest sens; frustrarile apar foarte repede si se poate sa va enervati usor si sa va exteriorizati in fata apropiatilor. Nu este o atitudine benefica, iar repercursiunile asupra relatiilor personale pot fi majore; nu dati totul pe una, incercati sa intelegeti ce vi se intampla si eliminate cauzele care va produc disconfortul psihic. Daca nu veti lua voi masurile necesare, aceasta situatie negative se poate perpetua la infinit; nu veti fi, insa, suportati, la infinit.