Liderul PLDM, Viorel Cibotarul, îl așteaptă cu bratele deschise pe Filat înapoi în partid

Liderul PLDM, Viorel Cibotaru, ia în calcul revenirea lui Vlad Filat în politică și în partid. Acesta a declarat la o emisiune de la TVC 21 că dacă Filat va fi eliberat, se va pune în discuție revenirea lui în PLDM. Următorul congres al PLDM ar putea avea loc pe 8 decembrie, când se împlinesc 10 ani de la crearea formațiunii, pe 7 decembrie, Curtea Supremă de Justiție va decide dacă fostul premier va fi eliberat.

”Eu am toată stima față de Filat, care a construit multe lucruri. Sunt exact atât de furios pe mai multe lucruri care l-au adus la condiția la care este el. Eu consider că față de el a avut loc o mare nedreptate în modul în care i s-a judecat dosarul. Dar în rest, fiecare cu casa lui și planurile lui. Eu cred că astăzi nu se pune problema revenirii lui în partid. Dacă iese și vine - discutăm. Fiecare om are dreptul să-și refacă viața. Dacă te duci și te spovedești și dacă duhovnicul îți iartă păcatele, dacă începi să trăiești conform normelor creștine, atunci să-mi dați cu ceva în cap dacă voi spune ceva rău de omul acesta”, a spus actualul președinte al PLDM.

Vlad Filat a fost condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupție și abuz de putere. Acesta a luat mită de câteva sute de milioane de dolari, iar banii au provenit din conturile Băncii de Economii, devalizată, alături de alte două bănci, în 2014, fapt care a provocat o gravă criză bancară.