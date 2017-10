Blogger, despre planurile lui Andrei Năstase și Maia Sandu: PDA vrea să se mărite cu PAS cât mai rapid. Mayașii îi întind până la 1 mai 2018

Bloggerul Eugen Luchianiuc publică pe pagina sa copiile scanate ale corespondenței dintre cele 2 partide de opoziție – PAS și PPDA, în vederea stabilirii unui parteneriat politic pentru perioada următoare. Scrisorile care, potrivit lui Luchianiuc, i-au fost trimise de un membru al PPDA, includ ofertele propuse de cele 2 formațiuni pentru un eventual parteneriat. Însă răspunsul oferit de liderul PAS l-a enervat la culme pe președintele PPDA, Andrei Năstase, și membrii formațiunii, întrucât denotă clar intenția PAS de a-i lăsa în afara jocului pe cei din Partidul „Platforma Demnitate și Adevăr”.



Maia Sandu l-a ținut în suspans pe Andrei Năstase și intenționa să o mai facă. Dar PPDA s-a săturat să aștepte și a cerut un răspuns clar. Acest lucru se vede din scrisoarea semnată de Andrei Năstase.



”Chiar dacă Platforma Demnitate şi Adevăr a propus ca parteneriatul celor două forrnaţiuni politice reformatoare să fie implementat cât mai curând posibil, nu mai târziu decât începând cu 1 septembrie 2017, pentru a demara pregătirile pentru scrutinul parlamentar, în eventualitatea participării la acesta, până în prezent nu avem un răspuns clar cu privire la acceptarea sau neacceptarea ofertei noastre. În aceste circumstanţe vă solicităm un răspuns cât se poate de onest până la data de 9 octombrie 2017”.



Răspunsul a venit cu o zi înainte de expirarea termenului indicat. Bloggerul notează, cu referire la sursa care i-a furnizat scrisorile, că reacția lui Năstase era comparabilă cu gândurile lui Alexandru Slusari despre Maia Sandu, exprimate în toamna anului trecut, când a numit-o ”oaie”.



„a)Algoritmul de formare a listei electorale comune se va stabili nu mai târziu de 1 mai 2018;

b)Algoritmul de identificare a candidaţilor comuni PAS-PPDA pentru circumscripţiile uninominale se va stabili in termen de 2 luni după adoptarea hotărârii Guvernului de delimitare a circumscripţiilor uninominale;

c) Pentru includerea în lista electorală comună, precum şi pentru participarea în calitate de candidat comun în circumscripţiile uninominale, candidaţii trebuie să aibă avizul pozitiv al unei Comisii de Integritate constituite din persoane notorii din societatea care activează în domeniul combaterii corupției şi presei de investigaţie. Componenţa nominală a comisiei va fi aprobată de către organele executive ale celor 2 partide prin consens.

Oferta în cauză rămâne valabilă cu condiţia convenirii şi respectării unui acord de neagresiune între cele două părţi”, se spune în răspunsul PAS la oferta PPDA.



În opinia lui Luchianiuc, răspunsul PAS nu avea cum să nu-i enerveze pe colegii lor din PPDA, întrucât dezvăluie cât de nesincere sunt intențiile lor. Or, consiliul format din reprezentanții așa-zisei societăți civile l-a scos deja o dată pe Năstase din joc, în campania prezidențială, lucru pe care-l amintesc constant cei din PPDA. La fel, bloggerul consideră că PAS nu mai are chef să se obosească din nou în campania electorală și vrea să profite de energia și dorința aprigă de luptă pe care o au cei din PPDA.



„1. Năstase și stăpânii săi chiar dacă par mai prostuți, nu-s chiar așa și nu mai cad în capcana întinsă de Maia și așa-numita ”societate civilă” în cadrul alegerilor prezidențiale, când au mers în baza unor sondaje. Asta au și repetat-o de câteva ori pe la diferite emisiuni.



2. Așa-numitul consiliu propus de Maia nu va fi acceptat de PDA din simplul motiv că acolo toți sunt foști peledemiști transformați peste noapte, la un ordin din nr. 13 (la închisoare mă refer), în mayași cu bilet de partid.

3. Năstase e gata să lupte, Maia și colegii ei – nu. Ei sunt săturați până peste gât de campania din 2016, care i-a obosit și financiar și moral. Ei vor să se odihnească.



4. PDA vrea să se mărite cu #pas-ul cât mai rapid. Mayașii îi întind până la 1 mai 2018.



5. PDA își dorește o uniune de lungă durată. Mayașii au chef doar de o relație de unică folosință”, notează Eugen Luchiaiuc.