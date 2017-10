Ce spun astrele azi, 25 octombrie

Berbec

Este bine ca planurile pe care vi le-ati facut pentru ziua de astazi sa fie cat mai realiste, obiectivele cat mai usor de atins. Daca va veti stabili teluri prea inalte, este posibil sa nu reusiti mai nimic, iar finalul zilei sa va gaseasca extreme de dezamagiti si cu foarte multe frustrari. Va fi greu pentru voi sa va repliati, in aceste conditii; se stie ca nu acceptati foarte usor infrangerile, asa ca sunteti foarte predispusi chiar la actiuni impulsive, care sa faca mai mult rau decat bine. Lumea in jurul vostru vorbeste vrute si nevrute; voi nu trebuie sa plecati urechea la toate barfele si, in mod categoric, nu trebuie sa le credeti; totul trebuie verificat, chiar de mai multe ori, mai ales daca sunteti pusi in situatia de a lua unele decizii si tindeti sa fiti influentati de astfel de zvonuri.



Taur

De regula, sunteti persoane calme si nu va dezalntuiti prea usor; aveti tendinta sa va inchideti in sine si sa nu va exteriorizati decat in situatii exceptionale. Iata ca astazi poate fi o astfel de zi, in care sa va aratati celorlalti o latura mai putin placuta. Relatiile cu cei dragi vor fi viciate de aceste rabufniri ale voastre care nu pot avea, in nici uncaz, efecte benefice; totusi, trebuie sa se ia in calcul ca aveti dreptate, ca anumite lucruri au trenat destul de mult si ca trebuie luate masuri urgente pentru imbunatatirea lor. Daca intampinati rezistenta, cu atat mai rau. Nu sunteti dintre cei care sa renuntati prea usor, insa ar fi mult mai bine daca ati avea si concursul celor din jur, mai ales daca e vorba despre persoane direct afectate.



Gemeni

Buna dispozitie cu care va incepeti ziua ar putea fi molipsitoare pentru cei din jur; de regula sunteti foarte seriosi, mai ales daca este vorba de chestiuni profesionale. Astazi, insa, se remarca, in mod clar, o atitudine mai destinsa, care are efect benefic asupra tuturor; probabil ca mult se roaga ca asta sa dureze cat mai mult timp. Asociati-va cu acele persoane care va pot ajuta sa pastrati aceasta stare de spirit, glumiti, radeti, chiar daca nu vor lipsi din peisaj nici responsabilitatile zilei, pe care va trebui sa le indepliniti, nici unele inadvertente in evolutii, pentru ca nu se poate ca totul sa mearga perfect. Si in familie va domni o atmosfera linistita, care va incuraja discutiile deschise despre subiecte, chiar si dintre cele mai delicate.



Rac

Chestiunile familiale vor tinde sa va acapareze atentia astazi, asa incat va fi greu sa va concentrati, asa cum trebuie, asupra problemelor de natura profesionala. Totusi, se va cere sa faceti eforturile necesare, oricat de dificil ar fi acest lucru. Profesional vorbind, va fi nevoie sa va argumentati temeinic ideile pe care le veti sustine; nu riscati sa mergeti nepregatiti, pe un teren pe care nu-l cunoasteti asa cum trebuie. In plan personal, este important sa ajungeti la armonie in relatia de cuplu; nici asta nu va fi foarte simplu, insa lucrurile importante si valoroase nu se obtin, niciodata, foarte usor.



Leu

Viitorul va face sa va ganditi la organizare, la planificarea anumitor chestiuni, la perioada ceva mai lunga. Nu este bine sa visati prea mult, ci sa va raportati, in primul rand, la realitatea cotidiana; cu cat va veti pastra mai mult cu picioarele pe pamant, cu atat va fi mai simplu pentru voi sa luati deciziile corecte. Este periculos sa va asumati riscuri care nu se justifica; va veti procopsi cu foarte mult stres si, posibil, cu unele pierderi care sa va puna in dificultate, mai tarziu. Mereu vor exista persoane in jurul vostru care vor spune lucruri deranjante despre voi, despre activitatea voastra, despre cei dragi voua; unii o fac chiar dinadins, pentru a va supara. Acolo unde este oportuna o replica usturatoare, serviti-o; in majoritatea cazurilor insa, este foarte posibil sa nu se merite sa va bateti capul.



Fecioara

Daca simtiti ca unele simptome, prezente de mai multa vreme, se acutizeaza nedorit de mult, ar fi cazul sa va adresati unor servicii medicale de specialitate, care va pot oferi raspunsuri potrivite problemelor cu care va confruntati. Este mai bine sa preveniti aparitia unor situatii mai periculoase. In plan profesional, daca v-ati stabiliti anumite obiective, este bine sa la urmariti pana la capat; schimbarile repetate de directie inseamna timp pierdut si se justifica doar in cazul in care exista numeroase elemente ce impun acest lucru. In rest, tineti cont caci consecventa reprezinta cheia succesului. Fiti constati si in atentia fata de parteneri, in comunicarea deschisa cu acestia, in realizarea coeziunii cuplului, care reprezinta cheia mentinerii unei relatii reusite.



Balanta

Este bine ca puteti anticipa ceea ce urmeaza sa se intample, pentru ca sunteti buni observatori ai mediului inconjurator; asa puteti evita situatiile neplacute, acele momente in care observati ca planurile pe care le-ati pregatit cu multa meticulozitate va sunt date peste cap. Contextul astral va este de ajutor, astazi, in plan profesional, insa nu trebuie sa uitati nici de responsabilitatile personale, pe care este nevoie sa le indepliniti, in egala masura. Situatiile tensionate trebuie relaxate, nu intretinute; cu cat se prelungesc mai mult, cu atat vor fi mai greu de solutionat. Va trebui sa cugetati ceva mai atent la relatia dintre voi si partenerii vostri; cu siguranta, discutiile dintre voi ar putea sa va ajute sa intelegeti mai bine unele circumstante.



Scorpion

Dispozitia voastra nu va fi deloc stralucita; de la primele ore ale diminetii, incruntarea isi va face loc pe fata voastra si, cu greu, va va parasi. Acesta este motivul pentru care, este foarte posibil ca multi dintre cei din jurul vostru sa va evite, cel putin pe moment. Este drept ca lucrurile au tendinta de a merge exact in sens contrar celui dorit de voi, dar asta nu inseamna ca ceilalti sunt vinovati de asa ceva. Si-asa nu sunteti foarte comunicativi, insa astazi va fi cu atat mai dificil de discutat cu voi; chiar daca nu este total adevarat, nu prea pareti dispusi sa acceptati schimburi de idei. Pana si familiei ii va fi greu sa va suporte intr-o astfel de pasa, insa aici mai aveti unele sanse sa gasiti intelegere; incercati, totusi, sa nu perpetuati prea mult aceasta situatie.



Sagetator

Astazi ar trebui sa fie o zi vesela pentru voi, pe parcursul careia sa va bucurati de ceea ce este frumos in viata voastra. Exista premise pentru a calatori, ceea ce reprezinta un beneficiu major pentru voi; pe langa faptul ca va place sa va plimbati dintr-un loc intr-altul, puteti avea avantaje majore de pe urma unei astfel de calatorii. Este chiar posibil sa intalniti acea persoana alaturi de care sa va puteti face o viata, acea persoana care sa va faca sa va simtiti impliniti. Noile cunostinte ar putea sa reprezinte relatii folositoare, in viitor. Nu neglijati a va indeplini obligatiile care va revin, nici in plan profesional, nici in spatiul domestic; nu va doriti ca, dupa o astfel de zi reusita, sa apara probleme care sa va intunece bucuria.



Capricorn

Evolutiile zilei de astazi ar putea sa va ia prin surprindere; buna dispozitie ar putea sa va dispara, pentru ca, deodata, ati putea fi pusi in situatia de a nu sti la ce sa va asteptati. Nu este cazul sa va lasati coplesiti de o stare psihica negativa; ocupati-va timpul cu ceva mai productive, cum ar fi gasirea solutiilor potrivite mersului evenimentelor. Unele chestiuni financiare s-ar putea sa va depaseasca; nu trebuie sa fiti mandri, ci sa admiteti ca expertiza nu va ajuta in aceasta directie. Treburile mai serioase trebuie, neaparat, coordonate de un specialist. Dispozitia romantica va cam disparea, daca lucrurile nu se vor normaliza, pe parcursul zilei; s-ar putea sa ratati si sansa de a va consolida relatia de cuplu, avand in vedere ca, in alte domenii ale vietii voastre, va puteti confrunta cu situatii neasteptate.



Varsator

Astazi veti fi exuberanti, gata sa faceti tot felul de lucruri, care de care mai indraznete; nu este cazul sa exagerati, insa puteti incerca sa va satisfaceti unele capricii. Asa mai spargeti din rutina zilnica si puteti sa mai inveseliti atmosfera. Daca cei din jur sunt intr-o dispozitie proasta, sta in puterea voastra sa-I faceti sa se simta mai bine. Azi pare ca nimic nu va poate atinge, desi, in mod clar, lucrurile nu vor merge ca pe roate. Este doar o aparenta, insa o astfel de imagine va face placuti celor din jur, care vor cauta sa stea cat mai mult in preajma voastra. Uneori v-ar face bine sa mai stati si siguri, cate o vreme, insa, sansele ca asta sa se intample vor fi minime, astazi.



Pesti

Majoritatea apropiatilor vor avea pretentii mari de la voi, pe parcursul acestei zile. Nu va fi usor sa tineti pasul cu cerintele lor; va trebui sa faceti o scurta analiza, sa vedeti cat de justificate, dar si cat de usor de pus in parctica sunt aceste cerinte. Veti fi solicitati sa va implicati in cevaactiuni caritabile; nu sunteti tocmai intr-o dispozitie care sa va impulsioneze in acest sens, insa, pe masura ce va veti implica, va fi din ce in ce mai usor si veti reusi sa va integrati foarte bine. A doua parte a zilei va fi mult mai relaxata, avand in vedere ca se finalizeaza mare parte din indatoririle de serviciu; asta daca ati fost harnici, pe parcursul diminetii, si v-ati indeplinit obiectivele propuse!