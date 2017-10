Dezbatere în Parlamentul European consacrată protecției jurnaliștilor, în contextul asasinării maltezei Daphne Caruana Galizia

Parlamentul European, reunit în sesiune plenară la Strasbourg, organizează marți după-amiază o dezbatere referitoare la protecția jurnaliștilor, în contextul asasinării la 16 octombrie a jurnalistei anticorupție malteze Daphne Caruana Galizia, în apropierea locuinței sale din nordul Maltei.



Uciderea brutală a Daphnei Caruana Galizia (53 de ani), cu ajutorul unei încărcături explozive plasate sub automobilul său în apropierea casei ei din satul maltez Bidnija, a provocat o undă de șoc în Malta și în restul Europei, determinând membrii legislativului european să dezbată în plen situația protecției jurnaliștilor.



Moartea jurnalistei malteze reprezintă pierderea 'unuia dintre cei mai importanți, vizibili și curajoși jurnaliști din Malta', așa cum a calificat-o fostul ministru de interne maltez Louis Galea. Într-o carieră de peste trei decenii, Daphne Caruana Galizia a fost un pionier al jurnalismului de investigație din Malta, potrivit cotidianului The Malta Independent.



Născută în 1964 la Sliema, pe coasta nord-estică a Maltei, Caruana Galizia a crescut într-o familie obișnuită, de condiție medie. Înainte de a-și lansa blogul, ea a fost un editorialist constant al publicației The Sunday Times of Malta, apoi a publicat în The Malta Independent.



A doua zi după asasinat, Comisia Europeană s-a declarat 'îngrozită' de uciderea jurnalistei anticorupție Daphne Caruana Galizia, a condamnat în cei mai duri termeni acest act și a cerut aducerea vinovaților în fața justiției.



Același lucru a fost cerut duminică și de mii de maltezi, inclusiv de președintele Marie-Louise Coleiro Preca, care au demonstrat în centrul capitalei țării, La Valletta. Mai mulți politicieni nu au luat parte la acest miting, printre care atât premierul Joseph Muscat, cât și liderul opoziției Adrian Delia, ambii ținte ale anchetelor jurnalistice realizate de Caruana Galizia.



Acest asasinat trage un semnal de alarmă asupra faptului că vendetele politice și criminalitatea organizată devin fenomene tot mai periculoase și mai greu de controlat în Europa. Daphne Caruana Galizia a acuzat constant politicieni și alți oficiali maltezi de corupție în popularul său blog Running Commentary, fiind dată în judecată de câteva ori.



Însuși premierul Joseph Muscat a devenit ținta criticilor după ce jurnalista a scris că o firmă al cărei nume apare în scandalul 'Panama Papers', Egrant Inc., este deținută de soția premierului, Michelle Muscat. Potrivit ziaristei, soția premierului maltez ar fi primit bani de la una dintre fiicele președintelui azer Ilham Aliev, prin intermediul unei companii înființate de Mossack Fonseca, firma de avocatură aflată în centrul scandalului 'Panama Papers'.



În aprilie anul trecut, guvernul condus de Joseph Muscat a reușit să supraviețuiască unei moțiuni de cenzură depuse de opoziție, în urma altor dezvăluiri legate de scandalul 'Panama Papers', implicându-l pe ministrul energiei.



O anchetă realizată de către circa o sută de publicații din întreaga lume în legătură cu 11,5 milioane de documente a dus la dezvăluirea, în aprilie 2016, a unor conturi în paradisuri fiscale aparținând unui număr de 140 de responsabili politici sau personalități. Documentele, regrupate sub denumirea de 'Panama Papers', au provenit de la casa de avocatură Mossack Fonseca, cu sediul în Panama.



Potrivit Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigații (ICIJ), ce a reunit pentru această activitate 370 de jurnaliști din peste 70 de țări, mai mult de 214.000 de entități offshore au fost implicate în operațiuni financiare în peste 200 de țări și teritorii din întreaga lume.