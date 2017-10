Jurnalist român: O fundație care încearcă să îi scoată basma curată pe Usatîi și Platon folosește incendiul de la Starnet ca atacuri informaționale asupra Moldovei

Incendiul care a lăsat zilele trecute mii de abonați ai firmei Starnet fără acces la internet ar fi fost provocat la indicația lui Vlad Plahotniuc. Acuzația vine din partea Lyudmilei Kozlovska, directorul Fundației Open Dialog. Asta chiar dacă însăși directorul Starnet spune că a demarat o anchetă internă pentru a stabili cauzele incendiului. „Nu exclud că un colaborator Starnet să fie implicat în acest caz. Nu am supraîncărcat nodul, însă a luat foc şi în 15 minute totul a fost distrus”, a spus Alexandru Machedon.



Atunci, de unde apare această acuzație a directorul Fundației Open Dialog, se întreabă jurnalistul român Victor Nichituș. Acesta atrage atenția că interesul Fundației Open Dialog pentru Republica Moldova este în creștere și face parte din războiul informațional care se desfășoară la adresa Republicii Moldova.



”De aproape un an această organizație încearcă să demonstreze opiniei publice internaționale că statul moldovean ar fi capturat de către Vlad Plahotniuc și că raiderul Veaceslav Platon și politicianul pro-rus Renato Usatîi ar fi victime nevinovate al unor răfuieli politice. Nu e chiar așa – Veaceslav Palton are demonstrată vina de a fi spălat impunătoare sume de bani prin sistemul bancar moldovenesc, iar pe numele lui Renato Usatîi este emis un mandat de arestare. Usatîi figurează ca învinuit în dosarul privind tentativa de ucidere a omului de afaceri rus Gherman Gorbunțov”, scrie Nichituș.



Jurnalistul amintește că în ultima vreme Fundația Open Dialog a finanțat mai multe vizite la Bruxelles ale reprezentanților opoziției extraparlamentare – Partidul Nostru, Partidul Platforma DA și Partidul Acțiune și Solidaritate.



”Investițiile pe care Open Dialog le face în activitatea politică a opoziției extraparlamentare sunt făcute cu un scop viitor. Cele trei formațiuni politice se doresc a fi o alternativă a actualei puteri din Republica Moldova. Partidul condus de Maia Sandu se află pe locul doi în preferințele electoratului moldovean, după socialiști. Scopul adevărat al Open Dialog poate fi doar presupus. Potrivit informațiilor publice, activitatea Fundației Open Dialog a intrat în atenția instituțiilor de stat poloneze. Ministrul pentru coordonarea serviciilor speciale din Varșovia, Mariusz Kaminski, a cerut ministerului de externe clarificarea modului în care Fundația Open Dialog a fost înregistrată pe teritoriul polonez, dar și amănunte despre activitatea desfășurată în Polonia. O activitate care se pare că are multe în comun cu serviciile de inteligență rusești”, constată jurnalistul.



În concluzie, Victor Nichituș scrie că atenția Fundaţiei Open Dialog pentru Republica Moldova nu este una dezinteresată. Ea face parte din războiul informațional care se desfășoară la adresa Republicii Moldova și construirea artificială a unei pseudo-realități din falsuri și minciuni. O realitate paralelă care este proiectată, prin intermediul instituțiilor media aflate în siajul opoziției extraparlamentare, asupra cetățenilor moldoveni. O pseudo-realitate în care, pentru o parte din moldoveni, liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, ar fi răul suprem.