Final de criza la Apărare! Eugen Sturza a depus jurământul ca ministru al Apărării

Eugen Sturza a depus jurământul în calitate de ministru al Apărării, în prezența președintelui Parlamentului, Andrian Candu și a prim-ministrului Pavel Filip. Decretul de numire a acestuia în funcție a fost semnat de către Andrian Candu, care exercită temporar atribuțiile de președinte, conform unei decizii a Curții Constituționale, pentru a depăși blocajul din partea șefului statului, Igor Dodon.



Andrian Candu a declarat că numirea ministrului Apărării a fost o procedură excepțională, din cauza refuzului lui Igor Dodon de a accepta candidatul propus de Guvern. ”Sper că prin această numire se pune capăt crizei instituționale în care am ajuns și sper să nu mai ajungem în astfel de situații. Iar fiecare demnitar de stat să respecte legea și Constituția, în mod special”, a punctat Andrian Candu.



Candidatura lui Eugen Sturza a fost de două ori propusă de Executiv, în septembrie, dar în ambele cazuri a fost respinsă de către Igor Dodon. Ca urmare, pentru a ieși din blocajul instituțional, Guvernul a cerut Curții Constituționale să dea o interpretare acțiunilor șefului statului, în caz de refuz de numire unui membru al Cabinetului de miniștri, propus de două ori. Magistrații au constatat că Igor Dodon nu are drept de veto în astfel de situații, iar refuzul repetat este temei pentru instituirea interimatului funcției de președinte, iar decretul de numire în funcție a ministrului poate fi semnat de către președintele Parlamentului sau prim-ministru.

Ministerul Apărării nu a avut un conducător de 10 luni, de când a fost demis precedentul ministru, Anatol Șalaru.



Eugen Sturza are 32 de ani, a absolvit Academia de Studii Economie în 2008 și este licențiat în Finanțe. În 2009 și-a început activitatea la Guvern, fiind până în 2013 consilier al premierului de atunci, Vlad Filat. Ulterior, odată cu numirea noului Executiv, în frunte cu Iurie Leancă, Eugen Sturza devine șef al cabinetului prim-ministrului, funcție deținută până în 2015. Actualmente este vicepreședinte al Partidului Popular European din Moldova.