Misiunea MAVEN a NASA a făcut o descoperire remarcabilă: Marte are un câmp magnetic unic în Sistemul Solar

Nava spaţială MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile Evolution Mission), care orbitează Planeta Roşie, adună date cu privire la pierderile de atmosferă şi apă pentru a vedea dacă aceasta a putut susţine viaţa în trecutul îndepărtat.



Analizarea acestor date a scos la iveală că Marte are şi un câmp magnetic care poate fi văzut în forma unei cozi, cu spatele la Soare şi influenţat de stea, scrie Science Daily.



„Am descoperit că această coadă magnetică a planetei este unică în sistemul solar”, a precizat Gina DiBraccio de la Goddard Space Flight Center a NASA. „Nu este precum coada magnetică a lui Venus, o planetă care nu are câmp magnetic şi nu este ca cea a Terrei, care este înconjurată de propriul câmp magnetic generat din miez. Este un hibrid între cele două”, a adăugat DiBraccio.



„Modelul nostru prezice că reconectarea magnetică duce la răsucirea cozii cu 45 de grade decât ce se aştepta pe baza direcţiei câmpului magnetic al vântului solar”, conform cercetătoarei.



Marte şi-a pierdut cea mai mare parte din câmpul magnetic acum miliarde de ani, rămânând doar câmpuri magnetice „fosile” în anumite regiuni de pe suprafaţa planetei. Conform noului studiu, coada magnetică se formează atunci când câmpul magnetic adus de vânturile solare se întâlneşte cu câmpurile magnetice de pe suprafaţa Planetei Roşii. Vântul solar este un curent continuu de gaz electrificat care provine de pe suprafaţa solară şi are o viteză de 1,6 milioane de kilometri pe oră, iar odată cu acesta vine şi câmpul magnetic. Dacă acesta este într-o direcţie opusă faţă de câmpul magnetic marţian, cele două câmpuri se întâlnesc în reconectare magnetică.