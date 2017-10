Incendiul de la Starnet riscă să lase arsuri adânci pe credibilitatea opoziției de dreapta, susținută activ de oligarhul Ablyazov

Un incendiu izbucnit din motive neelucidate încă a devenit deja subiect de manipulare politică. Alexandru Machedon, șeful de la Starnet, a fost primul care a pus gaz pe foc, lansând speculații că incendiul ar putea avea conexiuni cu activitățile sale politice, el fiind un susținător activ și finanțator al Partidului Platforma Demnitate și Adevăr.



Cauza preliminară ar fi, potrivit pompierilor, un scurtcircuit. Iar Alexandru Machedon a anunțat la Jurnal TV că examinează și o altă versiune – că cineva din angajații lui ar putea fi de vină pentru incendiul care a lăsat mii de clienți ai Starnet fără internet și televiziune timp de aproape 24 de ore.



Din cele trei versiuni, prietenii lui Machedon au ales să o promoveze pe prima, iar pe șeful companiei pătimite să îl ridice la rang de martir. Ștafeta a fost ridicată și mai sus de noul aliat al ”opoziției antioligarhice”, Lyudmyla Kozlovska, directorul Fundației Open Dialog, finanțată pe banii… unui alt oligarh, Mukhtar Ablyazov, condamnat în Kazahstan și Marea Britanie și urmărit penal în alte câteva țări.



Și iată că această portavoce oligarhică a găsit deja vinovatul pentru cele întâmplate. ”Astăzi este ziua de naștere a lui Alexandru Machedon. Exact cu o zi înainte, Plahotniuc a dat ordin să fie distrus, mai exact, incendiat, echipamentul costisitor al companiei Starnet, construită mulți ani de Alexandru de la zero. Incendiul a cauzat pierderi de milioane pentru businessul lui Alexandru”, scrie Kozlovska pe Facebook.



Ea nu se oprește aici. Pe un ton de acuzator în ultima instanță, călcând în picioare valorile fluturate de protejații săi, inclusiv prezumpția nevinovăției, se lansează în acuzații neprobate, dar care prind bine la public. Ea afirmă că Machedon nu poate conta pe o investigație corectă a cauzelor incendiului din partea procurorilor și polițiștilor. Are și un argument beton – ”Nimeni din Europa nu-i va crede”.



Cea care apără pretinse victime ale regimului oligarhic, pe bani oligarhici, pare să încerce să lanseze o perdea de fum. Ca să ne exprimăm în același limbaj, nu vrem să credem că acuzațiile lansate de Kozlovska sunt o încercare de a devia atenția de la o banală lipsă de responsabilitate și neprofesionalism din partea lui Machedon.



O apreciere profesionistă și fără emoții a fost dată postării de pe Facebook a lui Machedon de către un internaut. O reproducem integral: ”Obiectivele importante trebuie să fie dotate cu sisteme automate de stingere a incendiilor, cu sisteme automate de deconectare a energiei, sistem de notificare prin sms despre salt de temperatură/apariția fumului, scurgeri de apă, etc. Dacă toate acestea lipseau, iertați-mă, dar la ce vă așteptați? În securitate trebuie să investiți. Va fi o lecție pentru viitor, că în echipă trebuie să fie specialiști capabili să anticipeze, nu să muncească din ultimele puteri ca să remedieze neglijența celor responsabili”.



Sfatul este foarte bun. Mai ales că șeful de la Starnet nu este la prima abatere de acest gen. Sau scurgerea de date personale ale clienților companiei, acum câțiva ani, tot a fost pusă la cale de Plahotniuc?