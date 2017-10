Opt indivizi au fost acuzaţi de planificarea unor atacuri teroriste în Franţa

Opt indivizi au fost pus, luni, sub acuzare de către autorităţile franceze pentru că ar fi planificat mai multe atacuri teroriste ce vizau moschei, politicieni sau cetăţeni francezi de origine africană, relatează Politico.eu.



Indivizii au vârste cuprinse între 17 şi 29 de ani. Potrivit procurorilor, aceştia erau partea a unui grup de extremă-dreapta, OAS, condus de cunoscutul extremist Logan Alexandre Nisin.



Nisin, care a fost arestat în luna iunie, administra o pagină de Facebook care lăuda crimele în masă efectuate de neo-nazistul norvegian Anders Breivik, au precizat autorităţile.



Cei 8 indivizi au fost aretaţi marţi seara într-o zonă din apropierea Parisului şi au fost puşi sub acuzare câteva zile mai târziu, relatează Radio France Internationale.



Procurorii au precizat că printre potenţialele se numărau Cristophe Castner, purtătorul de cuvânt al Guvernului francez, dar şi Jean-Luc Mélenchon, fost candidat la alegerile prezidenţiale din Franţa. Acest grup înfiinţat de Nisin ”avea în plan comiterea de atacuri violente cu rezultate greu de prevăzut”, se arată într-un raport al procurorilor.



În plus, potrivit unei surse din interiorul Procuraturii, grupul intenţona să achiziţioneze arme şi să efectueze antrenamente militare.