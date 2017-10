Imagini șocante. Ce se întâmplă dacă nu te speli pe mâini înainte să mănânci

Un experiment simplu al unei profesoare din SUA a devenit viral pe rețelele de socializare. Femeia a dorit, astfel, să le arate copiilor cât de important este să se spele pe mâini înainte de a mânca.



”Am început acest experiment în timp ce predam despre germeni și despre modul în care se răspândesc. Am folosit trei bucăți de pâine. I-am lăsat pe elevi să vadă că am pus o bucată de pâine într-o pungă purtând o mănușă, deci controlat, apoi m-am spălat pe pe mâini și am pus o bucată de pâine într-o pungă pentru a arăta ce aspect va avea felia curată, după care am plimbat din mână în mână prin clasă o altă felie de pâine pe care am pus-o în cea de-a treia pungă”, a explicat profesoara.



După câteva zile, rezultatul a fost șocant. Primele două felii au rămas la fel, în timp ce ultima, cea atinsă de mâinile nespălate ale elevilor, a dezvoltat mai multe tipuri de ciuperci.