Polonia ar putea deveni singura ţară din UE care renunţă la ora de vară şi de iarnă

Polonia ar putea deveni singura ţară din UE care va renunţa la schimbarea de două ori pe an a orei, potrivit The Telegraph.



Într-un caz rar de solidaritate în mediul politic extrem de divizat al Poloniei, proiectul de lege în acest sens a fost susţinut în unanimitate, în prima fază, în Parlament. Şi se pare că are toate şansele să treacă şi după faza a doua.



Cei care l-au propus susţin că schimbarea orei provoacă probleme de sănătate şi afectează economia.



"Schimbarea orei poate duce la dezechilibre ale organismului, la schimbări bruşte de stare, la insomnii şi la un risc crescut de atacuri de cord şi accidente rutiere", spune politicianul Bronislaw Karasek.



Renunţarea la schimbarea orei va pune însă Polonia în afara sincronizării cu vecinii UE din sud şi cu Germania, cel mai mare partener comercial al ţării.